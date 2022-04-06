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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Новости Среда, 06 апреля 2022 14:48
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Сухум. 6 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с представителями министерств и ведомств, посвященное вопросам государственной статистки.

Глава государства обратил внимание на то, что по данным Госкомитета по статистике в некоторых отраслях экономики существуют расхождения с информацией, предоставляемой различными государственными ведомствами.

Аслан Бжания подчеркнул, что это недопустимо и такого быть не должно. «Информация должна быть единообразной, учитывая, что мы приняли программу развития Социально-экономического развития республики, и отправной точкой в достижении целевых показателей являются те данные, которые предоставляет Государственный комитета по статистике»,- сказал Президент.

Глава государства дал поручение правительству совместно с Госстатом пересмотреть механизмы и подходы к формированию государственной статистики.

В совещании приняли также участие руководство Администрации президента и главы администраций городов и районов.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 14:55

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