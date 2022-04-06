СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Сухум. 6 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с представителями министерств и ведомств, посвященное вопросам государственной статистки.
Глава государства обратил внимание на то, что по данным Госкомитета по статистике в некоторых отраслях экономики существуют расхождения с информацией, предоставляемой различными государственными ведомствами.
Аслан Бжания подчеркнул, что это недопустимо и такого быть не должно. «Информация должна быть единообразной, учитывая, что мы приняли программу развития Социально-экономического развития республики, и отправной точкой в достижении целевых показателей являются те данные, которые предоставляет Государственный комитета по статистике»,- сказал Президент.
Глава государства дал поручение правительству совместно с Госстатом пересмотреть механизмы и подходы к формированию государственной статистики.
В совещании приняли также участие руководство Администрации президента и главы администраций городов и районов.
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