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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ ПАРТИЯ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Среда, 06 апреля 2022 15:00
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ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ ПАРТИЯ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 6 апреля 2022. Абхазия-Информ. На автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни из Республики Абхазия в Российскую Федерацию прибыло транспортное средство марки HONDA STEPWAGON. Вызвавший подозрение автомобиль был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

«В ходе дальнейшего таможенного досмотра в салоне машины была обнаружена незаконно перемещаемая табачная продукция, – отметил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. - Сигареты в количестве 300 пачек (6000 штук) находились под чехлом и нижней частью сиденья. Табачная продукция, произведенная в Польше, была без акцизных марок».

Ранее на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был задержан еще один автомобиль PEUGEOT 308, прибывший из Республики Абхазия. В ходе досмотра из автомобиля было извлечено 1580 пачек (31600 штук) сигарет, которые находились в чемоданах в багажном отделении, в бардачке, в отсеке для запасного колеса автомобиля.

Табачная продукция изъята. Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 и ст.16.3 КоАП России. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 15:02

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