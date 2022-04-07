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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМ И СРОКИ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА

Новости Четверг, 07 апреля 2022 19:53
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМ И СРОКИ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА

Сухум. 7 апреля 2022. Абхазия-Информ. Вопросам определения механизма и сроков компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий в июле-августе 2021 г., было посвящено совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб с участием первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, вице-премьера Сергея Пустовалова.

Владимир Делба проинформировал, что ущерб, нанесенный стихией в 2021 году, был оценен Комиссией по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабинете Министров на общую сумму 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей ущерб нанесен домовладениям граждан.

Как отметил Александр Анкваб, в рамках реализации решений Президента Абхазии Аслана Бжания, правительство разработало механизм, который предусматривает поэтапную выплату материальной помощи за счет средств республиканского бюджета.  Помощь будет оказана гражданам, чьи домовладения пострадали в результате стихийных бедствий.

Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе - 57 миллионов рублей.

В этих целях Кабинетом Министров Республики Абхазия принято специальное решение, определяющее сроки и предельный объем оказания материальной помощи на одного получателя, и на втором этапе - окончательную выплату гражданам.

Вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба поручено разъяснить через СМИ содержание принятых решений.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 07 апреля 2022 19:56

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