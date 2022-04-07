В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМ И СРОКИ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА

Как отметил Александр Анкваб, в рамках реализации решений Президента Абхазии Аслана Бжания, правительство разработало механизм, который предусматривает поэтапную выплату материальной помощи за счет средств республиканского бюджета. Помощь будет оказана гражданам, чьи домовладения пострадали в результате стихийных бедствий.

Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе - 57 миллионов рублей.

В этих целях Кабинетом Министров Республики Абхазия принято специальное решение, определяющее сроки и предельный объем оказания материальной помощи на одного получателя, и на втором этапе - окончательную выплату гражданам.