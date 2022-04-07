ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН
Новости Четверг, 07 апреля 2022 19:51
Сухум. 7 апреля 2022. Абхазия-Информ. Правительство приняло ряд Постановлений Кабинета Министров, касающихся мер поддержки предпринимателей в новых экономических условиях:
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазии от 27 мая 2016 года №88 «Об одобрении Перечня сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике Абхазия, ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)» ссылка на документ>>;
О временных мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности ссылка на документ>>;
Об утверждении Перечня основных видов продовольственных товаров (установлен предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров) ссылка на документ>>.
Ранее в Кабмине обсуждался ряд предложений Минэка по поддержке бизнеса и граждан в сложных экономических условиях, связанных с резким ростом цен, которые вызваны очередными международными санкциями против России.
Реализация утвержденных мер направлена на смягчение последствий на внутреннем рынке Республики Абхазия.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказывает о принятых актах правительства.
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