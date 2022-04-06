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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ

Новости Среда, 06 апреля 2022 19:55
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ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ

Сухум. 6 апреля 2022. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Аслана Бжания  6 апреля 2022  г. Даур Вадимович Кове освобождён от должности заместителя секретаря Совета Безопасности  РА.

Сегодня же Указом главы государства Д. В. Кове назначен министром культуры Республики Абхазия. 

Даур Вадимович Кове родился 15 марта 1979 г. в городе Сухум.

В 2000 г. окончил Башкирский Государственный университет по специальности «Юриспруденция» (специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности»).

1995 - 2000 гг. – референт, советник представительства Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

2000 - 2009 гг. – полномочный представитель Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

2005 - 2006 гг. – начальник международного отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

2006 - 2010 гг. – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия.

2010 - 2011 гг. – начальник Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

С 2011 г. – преподаватель дисциплины «Международное право» в Сухумском открытом институте.

С июня по ноябрь 2012 г. – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

2012 - 2014 г. – заместитель директора Абхазского филиала Российского некоммерческого фонда «Институт Евразийских исследований».

2013 - 2014 гг. – советник начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

2013 г. – советник спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

2014 г. – начальник Управления протокола Президента Республики Абхазия.

С 4 октября 2016 по 18 ноября 2021 гг. - министр иностранных дел Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

19 ноября 2021 года  назначен на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РА. 

9 декабря 2021 г. назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам.

Женат, отец двоих детей.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 20:00

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