ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ

Сегодня же Указом главы государства Д. В. Кове назначен министром культуры Республики Абхазия.

Распоряжением президента Аслана Бжания 6 апреля 2022 г. Даур Вадимович Кове освобождён от должности заместителя секретаря Совета Безопасности РА.

Даур Вадимович Кове родился 15 марта 1979 г. в городе Сухум.

В 2000 г. окончил Башкирский Государственный университет по специальности «Юриспруденция» (специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности»).

1995 - 2000 гг. – референт, советник представительства Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

2000 - 2009 гг. – полномочный представитель Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

2005 - 2006 гг. – начальник международного отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

2006 - 2010 гг. – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия.

2010 - 2011 гг. – начальник Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

С 2011 г. – преподаватель дисциплины «Международное право» в Сухумском открытом институте.

С июня по ноябрь 2012 г. – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

2012 - 2014 г. – заместитель директора Абхазского филиала Российского некоммерческого фонда «Институт Евразийских исследований».

2013 - 2014 гг. – советник начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

2013 г. – советник спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

2014 г. – начальник Управления протокола Президента Республики Абхазия.

С 4 октября 2016 по 18 ноября 2021 гг. - министр иностранных дел Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

19 ноября 2021 года назначен на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РА.

9 декабря 2021 г. назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам.

Женат, отец двоих детей.