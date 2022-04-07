О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИИ ЛЕТОМ 2021 ГОДА

По итогам совещания вице-премьер, министр финансов Владимир Делба дал разъяснения, как именно и когда будут производиться компенсационные выплаты

Сухум. 7 апреля 2022. Абхазия-Информ. Сегодня премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, посвященное вопросам определения механизма и сроков компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий в июле-августе 2021г.

Владимир Делба: В июле и августе прошлого года в Абхазии произошли стихийные бедствия, повлекшие за собой разрушения домовладений граждан, жилых помещений, нежилого фонда. Ущерб был нанесен пяти районам Абхазии.

В соответствии с действующим законодательством страны, уполномоченные органы на местах - комиссии по ликвидации стихийных бедствий сразу же приступили к сбору материалов для определения размера ущерба. После того, как были обработаны эти материалы, вместе со списками пострадавших они были направлены в комиссию по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабинете министров. Комиссия оценила ущерб, нанесенный стихией, в 284 млн рублей, из которых 109 млн рублей - это компенсации гражданам, у которых пострадали домовладения и автотранспортные средства. 175 млн рублей – это средства на ремонтно-восстановительные работы на объектах жилого и нежилого фондов.

После определения размера ущерба президентом были приняты решения о направлении средств на оказание материальной помощи гражданам, а также на другие расходы, связанные со стихийными бедствиями.

Учитывая масштабы ущерба, нанесенного стихией, Абхазия не могла сразу изыскать средства. Руководство республики обратилось с просьбой к Российской Федерации об оказании Абхазии дополнительной помощи.

Но мы и сами занимались поиском собственных источников доходов и иных инструментов для реализации задач, поставленных президентом.

На протяжении последних месяцев активно велась работа по мобилизации доходов в бюджет, по приоритизации расходов. В числе первых стоят расходы на ликвидацию последствий стихийных бедствий. В последнее время снижаются отдельные государственные расходы, связанные с мерами по защите населения от коронавируса. Это дает нам возможность часть высвобождающихся средств направить на цели, связанные с ликвидацией последствий стихии.

Было решено начать оказание финансовой помощи прежде всего гражданам, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий в прошлом году. Поскольку одномоментно изыскать столь большую сумму средств в республике практически невозможно, поэтому был предложен механизм об оказании поэтапной помощи гражданам.

На первом этапе – максимальная выплата не превышает 100 тысяч рублей. Это означает, что если гражданину в соответствии с решением комиссии и на основании распоряжения главы государства оказывается помощь условно в объеме 85 или 95 тысяч рублей, то он получает эту сумму в полном объеме. Если сумма полагающейся помощи больше 100 тысяч рублей, к примеру, 120-140 тысяч рублей, то на первом этапе он получает 100 тысяч рублей, а вторым этапом – оставшуюся сумму.

Важное значение имеют и сроки компенсационных выплат.

Сегодня на совещании в Кабинете Министров было озвучено предложение, которое поддержал премьер-министр, об определении сроков:

– до 1 мая 2022 года – финансирование расходов в объеме до 100 тысяч рублей на одного получателя,

– до 1 июля 2022 года – финансирование остатка средств.

Я уверен, что республиканский бюджет с этими задачами справится.

Мы приложим максимум усилий, чтобы произвести компенсации даже раньше намеченных сроков.

Объём средств, необходимых на первом этапе, составит 57 млн рублей. Речь идет о 664 получателях материальной помощи.

В каждый район будут направлены списки лиц, которые должны получить материальную помощь, а также размер оказываемой помощи.

Получатель обязательно должен будет открыть счет в кредитной организации, либо указать действующий счет, на который через финансовые органы районов будут зачисляться эти средства. Получатель помощи сможет либо снять эти средства со счета, либо оплатить через банк расходы. Эти деньги будут в полном распоряжении получателя, но направлены они должны быть на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В Гудаутском районе 310 получателей, в Сухумском – 50, Гулрыпшском – 27, Очамчырском – 11, в г. Сухум – 266.

Вице-премьер обратил внимание и на то, что требуют немалых средств противопаводковые мероприятия, ликвидация последствий оползней, наводнений.

«Всё это требует незамедлительного вмешательства и, конечно же, ресурсного обеспечения», – сказал он.

Об этом сообщает Апсныпресс.