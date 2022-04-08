ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 53556 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 7 апреля проведено у 62 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 8 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 3, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53556 человек.
Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51222 человека.
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