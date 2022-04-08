ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 53556 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 7 апреля проведено у 62 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 8 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов - средней степени тяжести.