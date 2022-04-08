АЛИСА КВАРЧИЯ: Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ПРИХОДИЛИ К НАМ, КАК В СКАЗКУ

Как известно, обучение детей раннего возраста и ухода за ними полностью ложится на семью, чаще всего на маму. Если малыш здоров, то проблем, конечно же, намного меньше: его можно отдать в детсад или, если позволяет семейный бюджет нанять ему няню. А как быть, если твой ребенок отличается от других, более того, ты совсем одна и оставить его просто не с кем. Да и мало кто согласится посидеть с такими детьми.

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Для любой мамы её ребёнок – самый лучший на свете, единственная отрада и утешение! При этом маме совсем неважно какой он – главное, чтобы был здоровый! А вот с этим зачастую бывают очень серьезные проблемы. Речь идет о детях с нарушениями развития.

Тяжелые и множественные нарушения развития – это врожденные или приобретенные в раннем возрасте нарушения различных функций организма. Несмотря на это такие дети должны быть обеспечены возможностью в полном объеме пользоваться всеми правами человека и основными свободами наравне с другими детьми. При этом реализация прав и свобод ребенка с нарушениями развития напрямую зависит от повседневной качественной поддержки.

И вот здесь крайне важно найти людей, которые бы не просто помогали с реабилитаций таких детей, но и искренне любили их.

Небольшое помещение с вывеской на фасаде «Дверь в сказку». Меня встречает молодая, улыбающаяся девушка Алиса Кварчия. Около месяца назад она открыла детский сад для особенных детишек.

Имея медицинское образование – девушка закончила медицинский колледж, семь лет работала в реабилитационном центре, где дети занимаются ЛФК, а затем восемь лет волонтером.

«Я очень люблю этих детишек и у меня всегда была мечта открыть для них детский сад, но как-то не получалось. Мы организовывали для них лагери два раза в месяц, где играли с ними и развлекали как могли. Но в итоге я все же созрела…», – рассказывает Алиса.

Помещение, которое она сегодня арендует, небольшое и, хотя в детсаду числится 13 детей, постоянно ходят 7-8 – мало места. Пока идет адаптация ребят, они в зависимости от своего поведения, находятся здесь или с 10 утра и до шести вечера или и с двух до пяти. Еду родители приносят с собой, потому что готовить негде.

В ближайшее время Алиса планирует перейти в другое, более просторное помещение и тогда можно будет принимать до 25 ребятишек. И если сегодня с детьми только занимаются и играют, то новый детский сад будет полноценным – с питанием и дневным отдыхом – именно на это и будет делаться акцент.

Помогает Алисе Кварчия Настя Крупнова, с которой они вместе работают много лет. Девушки считают, что для таких детей мало, что делается. Да, есть реабилитационный центр, но дети там общаются с себе подобными.

Алиса с сожалением констатирует, что часто видит, как мамы возмущаются, если рядом с их детьми появляются особенные дети в инвалидных колясках или суперактивные.

«Я хочу, чтобы такие ребятишки не чувствовали себя обделёнными и играли вместе с нормальными детьми. Они должны понимать, что их любят, что они такие же, как все. То есть, чтобы они не только в четырех стенах сидели, но и были в коллективе, играли и развивались, да просто, чтобы радовались жизни – это моя задача. Я хочу, чтобы они приходили к нам, как в сказку. Отсюда и название детского сада!» – говорит Алиса Кварчия.

Она подчеркивает, что с детьми-колясочниками, как раз-таки никаких проблем нет, но есть очень активные, которые постоянно бегают. Между собой такие дети не играют – не привыкли…

Все они, конечно же разные! Например, Сандрик гиперактивный ребенок, но он очень нежный, всех обнимает и целует… А вот Салим – полная его противоположность – тихий, спокойный, любит играть, показывает, что ему нужно, сам просится в туалет. Очень умный и все понимающий мальчик.

Особенных детей в столице немало. Есть полностью лежачие, за ними совсем другой уход – менять памперсы, обтирать, кормить с ложечки… Но мамы таких ребят тоже хотят отдать их в детсад…

«Я не боюсь никакой работы, все это могу делать. Хочется, чтобы у них был свой дом, территория с двором, чтобы гулять можно было, играть на свежем воздухе…», – говорит Алиса Кварчия.

По словам Алисы, она много читает, ищет информацию в интернете, советуется со специалистами. У нее уже есть программа, как заниматься с такими детьми – не только играть с ними, но и учить буквы и цифры. В этой ситуации без поддержки не обойтись. Самое главное, что Алису поддержала ее семья – родители и муж, и не на словах, а на деле! Ее отец, к примеру, сегодня делает ремонт нового помещения.

Для детсада нужен кондиционер, дети на полу любят играть, значит нужно и теплое покрытие, разные тренажеры. Понадобится и дополнительный персонал, лучше если бы пришли молодые ребята – с такими детьми нужна мужская сила – коляски поднимать, или больных перекладывать, да иногда просто успокоить ребенка.

«Нам много чего нужно, мы рассчитываем на меценатов, но без государства нам не обойтись. Хотим наладить работу, а потом уже хотим сходить к премьер-министру – посоветоваться, что делать дальше», – говорит Алиса Кварчия.

Девушка считает, что для таких детей, а их немало, нужен специальный детсад. Нынешнего помещения на всех желающих не хватит, и не у всех мам есть возможность нанимать нянь или сиделок, а детсад решил бы многие их проблемы.

«Меня многие отговаривали – «зачем тебе такие проблемы, ты уверена, что у тебя получится?», но муж сказал, «если тебе это хочется – это твоя мечта, то попробуй!». Я верю, что смогу, что у меня все получится! Я если начала, то уже не остановлюсь и доведу дело до конца», – резюмировала Алиса Кварчия.

Своим мнением об открытии детского сада «Дверь в сказку» поделилась мама Сандрика – Дарико.

«Мой ребёнок уже третью неделю ходит сюда и я могу смело сказать, что это лучшее, что случилось в нашей с ним жизни. Если дома мы периодически какие-то успокоительные препараты принимали – он у меня гиперактивный, бывают нервные срывы, то сейчас мы обходимся без них.

Алиса активно проводит с детьми время, и он все свои эмоции сбрасывает здесь. Дома стал более спокойный. Иной раз стоит у дверей – ноет, хочет в детсад, а потом не хочет идти домой. Особенные детишки разные, но все они дети и, даже не разговаривая, друг друга понимают, им весело только от того, что они наконец не в одиночестве.

Плюсы я могу расписывать долго, так же долго говорить о девушке Алисе, привнёсшей в мою жизнь чудеса, о которых я даже не мечтала. Это нашло отражение и на моей жизни – у меня впервые за много лет появилось свободное время. Я отвела Сандрика в детский сад, вернулась домой, села и поняла, что я одна дома, вокруг тишина и если я начну что-то делать, никто не будет висеть на моих ногах… Я это осознала и разрыдалась от счастья. В первые же дни я переделала все дела, которые постоянно откладывала.

У мам таких детей очень много проблем, они загнаны в угол жизнью. Такие женщины, в основном, одиноки, папы обычно не выдерживают и уходят из семьи. Самое страшное, что и лишних денег нет. Мне, к счастью, удается зарабатывать: 13 лет я что-то нахожу, ту же работу в интернете, в рекламной сфере, то есть берусь за все, чтобы заработать копейку. У меня хотя бы нет материальных проблем, но у большинства с этим сложности», – говорит мама Сандрика.

По ее словам, с открытием садика у мам появится свободное время: на несколько часов ты оставляешь ребенка не боясь, что с ним что-то случится. Это еще и огромная психологическая помощь.

«Я удивляюсь девушкам, которые здесь работают: с нормальными детьми сложно общаться, с такими в десять раз сложнее. Насколько же нужно любить таких детей, чтобы решиться с ними работать», – отметила Дарико.

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«Мы в самом начале пути и я уверена, что нас все поддержат. Нашим детям нужен именно ДЕТСКИЙ САД, а не образовательное или медицинское учреждение. На сегодняшний день мы готовимся к переезду в более просторное помещение, где Алиса окружит их любовью, заботой и весельем. У нее много планов и даст Бог они сбудутся», – подчеркнула Дарико.

P.S. Всем, кто желает помочь Алисе и особенным детям, достаточно позвонить по номеру 721-51-33.