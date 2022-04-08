В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ ТЕМУ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ В СМИ

Участники мероприятия обсудили фальсификацию истории ВОВ, технологии информационных войн, методы борьбы с фейками и способы недопущения искажения истории.

«Сегодня потоки информации достигли огромных объемов. Отличить правду от лжи сложно. И главной проблемой является то, что фейк живет 1-2 дня и его фиксирует в своем сознании огромная часть людей, а вот опровержение во много раз меньше. Задача фейка - закинуть зерно идеологической пропаганды, направленной на разрушение, на фальсификацию истории. Ни для кого не секрет, что слово – это оружие, которое должно в данном случае работать на опережение, вкладывая интеллектуальные и административные ресурсы в идеологическую работу, в образование, IT-безопасность и многое другое. Об этом мы сегодня поговорим и попытаемся сами себе ответить на многие поставленные в ходе круглого стола вопросы», – сказал организатор круглого стола, исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов.

По словам исполняющего обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаила Масаева, западные страны ведут информационную политику активнее, чем Россия, и сегодня необходимо направить на это колоссальное количество ресурсов.

«Сегодня весь мир говорит о том, что Россия делает что-то не так, при этом все активно закрывают глаза на те зверства, которые творил западный мир. Мы все прекрасно помним события в Югославии, Ираке, Иране, Сирии, Ливии и так далее. Миллионы убитых людей… И когда украинские нацисты подкидывают в той же Буче людей, выдавая это за якобы российский след, мир тут же хватает этот фейк», – сказал он.

Руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская считает, что Запад умело использует ситуацию на Украине, чтобы дискредитировать Россию. Она напомнила, что в 2015 году в Грузии и странах Прибалтики начал работать центр обучения гражданской журналистики.

«Эти структуры засеивают фейками информационное пространство и события на Донбассе стали их звездным часом», – подчеркнула Жилинская.

Политолог Борис Накопия затронул тему искажения исторических фактов, в особенности истории Великой Отечественной войны. По его словам, проблема остра, так как ежегодно количество очевидцев и участников войны становится все меньше. К тому же, предпринимается попытка исказить геополитические контуры и историю войны даже на территориях, входивших в состав СССР, где происходит героизация нацистов. Бороться с такой идеологией необходимо начинать еще в школах, увеличивать количество часов истории, советской литературы, показывать детям фильмы, снятые советскими режиссерами-участниками войны, считает он.

Руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения отметил, что со стороны западных стран «очень грубо и вероломно» проводится информационная атака.

«Запад хочет не просто выиграть войну, а уничтожить Россию, с которой он мирится не намерен. Далеко не все в России это понимают, но сейчас, столкнувшись лбом, многие поняли, что к чему. Информационная атака – страшная вещь, которая делает человека неуправляемым, считает ученый. Когда показывают один факт в разной интерпретации, как может зритель понять, где истина. Не случайно в последних войнах информационная атака первичный элемент войны, вслед за ней идет боевая техника», – подчеркнул Дамения.

Участники круглого стола отметили, что для борьбы в информационном поле необходимо применять государственные рычаги и популяризировать историю среди молодого поколения различными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба культурного фонда «Платформа».