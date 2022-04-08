СУХУМСКИМ УЛИЦАМ ПРИСВОИЛИ ИМЕНА ГЕНЕРАЛОВ ГИВИ АГРБА И ВЛАДИМИРА АРШБА

Глава Администрации Сухума перенаправил для рассмотрения депутатами Горсобрания письма от Минобороны и МВД, многочисленные обращения ветеранских и общественных организаций о присвоении улицам в Сухуме имён генералов Владимира Аршба и Гиви Агрба.

Депутаты Сухумского городского Собрания поддержали предложение ветеранов и единогласно переименовали улицу Сахарова в улицу генерала Аршба, а Шотландскую – в улицу генерала Агрба.

На заседании присутствовали Герои Абхазии Леонид Осия, Вианор Ашба и начальник архивного отдела Минобороны Валериан Агумава, которые подчеркнули, что увековечение памяти героев очень важно для патриотического воспитания молодежи.

«Мы благодарны вам, уважаемые депутаты, главе администрации Беслану Эшба за поддержку. Горожане бережно хранят память о тех, кто боролся, сражался за свободу и независимость Абхазии. Присвоение улицам имён генералов – это не только память о них. Патриотизм не возникает сам по себе, его надо воспитывать на примере таких людей, как Владимир Георгиевич Аршба и Гиви Камугович Агрба», – подчеркнули в своих выступлениях ветераны войны.

Об этом сообщает сайт столицы.