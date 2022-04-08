ЗАСЕДАНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании депутаты Сухумского городского Собрания рассмотрели четыре вопроса повестки дня. Первые два – о присвоении улицам имени генералов Владимира Аршба и Гиви Агрба. Третьим вопросом был заслушан отчет о работе и.о. начальника Управления образования администрации Астанды Таркил. Затем, приняли решение по созданию при Собрании общественной комиссии по переименованию улиц, парков и скверов.

Открывая заседание, председатель Собрания Ираклий Харчилава, отметил, что в адрес главы администрации города поступали письма от ветеранских организаций, с предложениями об увековечении памяти государственного, политического и военного деятеля, генерал-лейтенанта абхазской армии Владимира Георгиевича Аршба и государственного, военного деятеля, генерал-лейтенанта Гиви Камуговича Агрба. Письма были перенаправлены в Собрание, депутаты с ними ознакомлены. По его словам, вопрос переименования улиц обсуждался в обществе, были разные мнения, каким улицам присвоить имена генералов.

«В частности, с предложением об увековечении памяти В. Г. Аршба обратились руководители ОО «Абаш» Т. Бигвава, РПП «Апсны» В. Габния, государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Д. Тарба, ПП «Амцахара» А. Цугба, Ассоциации женщин-инвалидов ОВНА 1992-93г.г. Л. Тарба, заместитель председателя РОО «Аруаа» Д. Квициния. Министр внутренних дел в своем письме предложил увековечить память Гиви Камуговича Агрба», – сказал Харчилава.

Также он сообщил, что 4 апреля в Собрание поступило письмо от главы администрации с предложением рассмотреть вопрос переименования улицы Сахарова в улицу генерала Аршба, улицы Шотландской – в улицу генерала Агрба. «На основании этого письма вопрос был включен в повестку дня», – подчеркнул Харчилава.

В обсуждении вопроса о присвоении улицам имени генералов Аршба и Агрба участвовали Герои Абхазии Леонид Осия, Вианор Ашба и начальник архивного отдела Минобороны Валериан Агумава, которые подчеркнули, что увековечение памяти героев очень важно для патриотического воспитания молодежи.

«Мы благодарны вам, уважаемые депутаты, главе администрации Беслану Эшба за поддержку. Горожане бережно хранят память о тех, кто боролся, сражался за свободу и независимость Абхазии. Присвоение улицам имён генералов - это не только память о них. Патриотизм не возникает сам по себе, его надо воспитывать на примере таких людей, как Владимир Георгиевич Аршба и Гиви Камугович Агрба», – подчеркнули в своих выступлениях ветераны войны.

Депутаты Собрания единогласно проголосовали за присвоение имени генерала Аршба улице Сахарова, имени генерала Агрба – улице Шотландской.

Далее Собранием был заслушан отчет и.о. начальника Управления образования Астанды Таркил о работе за 2021 – 2022 учебный год.

В ведомстве Управления образования администрации г. Сухум 31 образовательное учреждение. Это 14 средних школ, очно-заочная, вспомогательная и детско-юношеская спортивная школы, а также центр детского творчества и 13 дошкольных образовательных учреждений. Детей обучают 747 учителей, из которых 672 – с высшим образованием, 2-ое – с неполным высшим, 18 – со средним специальным, а также 34 студента. Из более 8700 детей, 10 – обучаются на дому. По итогам первого полугодия на пятерки учится 363 школьника, из которых шестеро претендуют на медаль. Но есть и неуспевающие, к примеру, по одному предмету – 258.

Астанда Таркил сообщила депутатам, что в целом успеваемость по всем школам составляет 94%, однако качество успеваемости она оценила в 29%.

«В текущем учебном году Управление сосредоточило свои усилия на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обучения. На процесс обучения детей, конечно же, повлияла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Приходилось в разное время закрывать школы, отдельные классы, учились в режиме 3 х 3, т.е. три дня занятий в школе, три – дома. Дистанционное обучение пока не может быть качественным», – подчеркнула А. Таркил и рассказала о проведении проверочных работ, их итогах, предпринимаемых мерах для повышения уровня знаний, умений, навыков.

Астанда Таркил подробно ознакомила депутатов с деятельностью своего ведомства. В частности, рассказала о планировании работы образовательных учреждений, аттестации учителей-претендентов на повышение квалификации, о том, какая работа ведется с одаренными детьми, как организовано обучение на дому, о проведении предметных декад, о профилактической работе с учащимися, с детьми девиантного поведения (не соответствующего требованиям социальных норм).

«Управлением образования ежемесячно проводятся семинары-совещания руководителей образовательных и дошкольных учреждений, где заслушиваются итоги тематических проверок, изучаются новые нормативные документы. У нас налажено сотрудничество с Тамбовским государственным университетом, что позволило сухумским учителям пройти курсы по цифровым технологиям обучения. Для учителей информатики были проведены курсы повышения квалификации и переподготовки. Сегодня это очень важно. Чтобы работать с детьми дистанционно, или в классе, с использованием современных технологий, нужны глубокие знания», – отметила Астанда Таркил.

«Изучив представленный Вами доклад, стало понятно, что у детей невысокий уровень знаний по математике, истории Абхазии, некоторым другим предметам. Об этом говорят результаты проверочных работ. Думаю, говорить об углубленном преподавании информатики следует только после повышения уровня знаний учащихся», – сказал депутат Саид Ашуба.

Ашуба и его коллег интересовали вопросы заработной платы, методы поощрения учителей, работа школьных столовых, организация питания в детских садах и многое другое.

После продолжительного обсуждения отчета, депутаты приняли решение считать работу Управления образования за отчетный период удовлетворительной.

В конце заседания депутатами было принято решение о создании общественной комиссии при Собрании, которая будет заниматься вопросами переименования улиц, парков, скверов.

С таким предложением выступил Инал Кишмария, председатель депутатской комиссии по вопросам строительства, архитектуры, рекламы и переименования улиц, парков, скверов. Всё депутаты, присутствовавшие на заседании, поддержали его.

Заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия, подчеркнул, что в состав комиссии войдут представители администрации и Собрания города, общественности и учёные. По его словам, должно пройти определенное время после смерти гражданина и только тогда обсуждать вопрос увековечения его имени.

Ираклий Харчилава сообщил, что уже внесены изменения в Положение о порядке наименования, переименования улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установке мемориальных досок в г. Сухум. Вследствие чего, по словам председателя Собрания, переименование улиц будет возможным только после заключения общественной комиссии.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы СГС Мадона Квициния.