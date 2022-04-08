ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском драмтеатре им. С. Чанба состоится премьера спектакля «Апринцхәыҷы» («Маленький принц»). Режиссер постановщик Гудиса Тодуа, сценограф Гарри Дочия, костюмы Стелла Ампар. Премьера планируется на 14 и 15 апреля. Театр рекомендует спектакль о маленьком принце для семейного просмотра.

Сказка-притча французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».

«Детям созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе, а взрослым – философская глубина. Пока в человеке сидит ребенок, он сохраняет способность искренне плакать и радоваться, не дает своему сердцу черстветь и довольствоваться уже достигнутым. Милый, трогательный спектакль откроет перед нами вечные и мудрые тайны бытия, которые потом мы будем постигать всю жизнь, возвращаясь к ним день ото дня в своей памяти и вновь и вновь удивляясь тому, насколько был прав голубоглазый принц с волосами спелой пшеницы…», – отмечается в пресс-релизе театра.

Действующие лица: Маленький принц – Гудиса Тодуа, Летчик – заслуженый артист Абхазии Лаврик Ахба, Роза – Лана Джопуа, Эсма Квициния, Король – Гарик Аджинджал, Честолюбец – Аляс Колбая, Деловой человек – Астан Аджинджал, Фонарщик – Леон Барчан, Змея – Астан Агрба, Лис – Исана Ажиба Голос рассказчика – народный артист Абхазии Кесоу Хагба.

На абхазском языке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери заговорил в 1983 году благодаря народной поэтессе Абхазии Нелли Золотинсковне Тарба (1934-2014гг.). Сказка была переиздана в 2005 году. Повесть-сказка «Маленький Принц» переведена на более чем 300 языков мира и стала самой переводимой в мире после Библии и Корана.

Книжку французского летчика-романтика в мире считают своего рода манифестом гуманизма, в котором есть ответы на самые главные вопросы бытия: смысл жизни, и нравственные ценности.

Надо отметить, что перевод этого небольшого философского произведения на абхазский язык заинтересовал ряд коллекционеров, и в открытом доступе в интернете можно увидеть на сайтах литературных коллекций «Маленький принц» переведенный на абхазский язык.