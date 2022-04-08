Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил о том, что показатели заболеваемости коронавирусом в Абхазии в настоящее время минимальны:

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Кабинете министров под председательством премьер-министра Александра Анкваба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Участники заседания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в стране и возможности снятия в ближайшее время ряда ограничительных мер.

«На сегодняшний день показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией минимальны. За вчерашние сутки выявлено всего 8 заболевших. Значительно снизилось количество тяжелобольных пациентов и обращаемость людей в пункты сдачи ПЦР-тестов. За последние шесть дней в Сухумскую инфекционную больницу не поступил ни один пациент. Всего по республике на стационарном лечении 20 пациентов», – сказал он.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подчеркнул, инфекционная больница из-за большого количества больных практически выполняла функцию второго ковидного госпиталя:

«Сегодня ситуация другая, там три человека на стадии выписки. Общие цифры: 20 тысяч заболевших по городу Сухум за все время, порядка 19 тысяч выздоровевших. На сегодняшний день болеют 140 человек, из них 15 детей и 125 взрослых. Рост заболеваемости в неделю составил 50 человек. Летальность суммируется с данными Сухумского района и составляет с начала пандемии 350 человек», – сказал мэр столицы.

Главный санитарный врач страны Людмила Скорик предложила снять ограничительные меры, так как ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

«Штамм «омикрон», который циркулировал в Абхазии с начала января 2022 года, когда начали стремительно расти цифры по заболеваемости COVID-19 с 100-150 человек до 500-700 человек в сутки, стал отступать. В феврале 2022 года заболеваемость стала регистрироваться уже на уровне 70-80 больных в сутки.

На сегодняшний день количество обращений пациентов с COVID-19 в лечебно-профилактические учреждения республики составляет от 20 до 30 человек», – сообщила Скорик.

Значительно сократилось количество детей, зараженных коронавирусом. Если в январе было до 150 зараженных детей, то сейчас их всего четыре.

«В настоящее время госпитализация больных с тяжёлыми формами практически не наблюдается. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Циркуляция вируса продолжается, но для привитых и имеющих иммунитет данный вирус опасности уже не представляет. В нашем обществе накоплена мощная иммунная прослойка, дальних поездок наше население за пределы республики не планирует в связи с политической обстановкой в мире. Все въезжающие в Абхазию обследуются, поэтому опасности роста заболеваемости COVID-19 нет», – сказала Скорик.

На борьбу с коронавирусной инфекцией с начала пандемии из госбюджета было потрачено 965 млн рублей, сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

«Тратились немалые деньги. В 2020 году - 250 млн руб., в 2021 году – 540 млн руб. С учетом обстановки в стране, расходы на защиту населения от COVID-19 сокращаются, но, тем не менее, в первом квартале этого года они достаточно масштабные – 171 млн. рублей были направлены на эти цели», – уточнил министр финансов.

Вместе с затратами на лечение ковидных больных COVID-19, решались и другие вопросы, включая реабилитацию постковидных больных.

«Приобреталось дорогостоящее высокотехнологическое медицинское оборудование. Запросы Минздрава удовлетворялись без проволочек», – заметил Делба.

По словам министра финансов, пополнение доходной части не только республиканского, но и районных бюджетов дало возможность направлять немалые средства на борьбу с коронавирусом.

«Наблюдающийся спад заболеваемости приводит к тому, что расходы на эти цели сокращаются, но все равно не мы отставляем эту тему без внимания», – подчеркнул он.

Владимир Делба отметил хорошую работу координационного и оперативного штабов. По его словам, все принимаемые решения безотлагательно выполнялись.

Главный санитарный врач страны Людмила Скорик предложила снять ряд ограничительных мер, но при этом оставить:

– сохранение всех мер профилактики на объектах туризма;

– проверку вакцинации у посетителей в местах культурного досуга;

– ношение лицевых масок сотрудниками в театрах, маленьких помещениях с большим количеством людей;

– в школах необходимо оставить проверку температуры у учеников младших классов;

– проводить в классах работу по дезинфекции воздуха с помощью рециркуляторов;

– медицинскому персоналу школ распределить тесты для проведения диагностики на местах педагогов и детей.

Члены Координационного штаба в течение сегодняшнего дня доработают рекомендации по снятию ограничительных мер и представят их на утверждение президенту Аслану Бжания.

Завершая заседание премьер-министр Александр Анкваб отметил, что штамм «омикрон» никуда не исчез.

«Мы должны сохранять бдительность, проводить вакцинацию, дезинфекцию в помещениях, соблюдать санитарные меры. У нас есть экспресс-тесты, все что необходимо для лабораторных исследований. Если вы считаете временную консервацию ваших лаборатории в Очамчыре и Гагре оправданной, то посоветуйтесь еще раз с Минздравом. Давайте не будем спешить, чтобы не создавать трудности для наших граждан, чтобы им не приходилось вновь ехать в столицу для сдачи тестов», – сказал глава правительства.

Об этом сообщает Апсныпресс.