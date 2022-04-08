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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Пятница, 08 апреля 2022 18:12
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Кабинете министров под председательством премьер-министра Александра Анкваба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.  Участники заседания обсудили текущую  эпидемиологическую  ситуацию  в стране и возможности  снятия в ближайшее время ряда  ограничительных мер.  

Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил о том, что показатели заболеваемости коронавирусом в Абхазии в настоящее  время минимальны:

«На сегодняшний день показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией минимальны. За вчерашние сутки выявлено всего 8 заболевших.  Значительно снизилось количество тяжелобольных пациентов и обращаемость людей в пункты сдачи ПЦР-тестов. За последние шесть дней в Сухумскую инфекционную больницу не поступил ни один пациент. Всего по республике на стационарном лечении 20 пациентов», – сказал он.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подчеркнул, инфекционная больница из-за большого количества больных практически выполняла функцию второго  ковидного госпиталя:

«Сегодня ситуация другая, там три человека на стадии выписки. Общие цифры: 20 тысяч заболевших по городу Сухум за все время, порядка 19 тысяч выздоровевших. На сегодняшний день болеют 140 человек, из них 15 детей и 125 взрослых. Рост  заболеваемости  в неделю  составил 50 человек. Летальность суммируется с данными Сухумского района и составляет с начала пандемии 350 человек», – сказал  мэр столицы.  

Главный санитарный врач страны Людмила Скорик предложила снять ограничительные меры, так как ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

«Штамм «омикрон», который циркулировал в Абхазии с начала января 2022 года, когда начали стремительно расти цифры по заболеваемости COVID-19 с 100-150 человек до 500-700 человек в сутки, стал отступать. В феврале 2022 года заболеваемость стала регистрироваться уже на уровне 70-80 больных в сутки. 

На сегодняшний день количество обращений пациентов с COVID-19 в лечебно-профилактические учреждения республики составляет от 20 до 30 человек», – сообщила Скорик.

Значительно сократилось количество детей, зараженных коронавирусом. Если в январе было до 150 зараженных детей, то сейчас их всего четыре.

«В настоящее  время госпитализация больных с тяжёлыми формами практически не наблюдается. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Циркуляция вируса продолжается, но для привитых и имеющих иммунитет данный вирус опасности уже не представляет.  В нашем обществе накоплена мощная иммунная прослойка, дальних поездок наше население за пределы республики не планирует в связи с политической обстановкой в мире. Все въезжающие в Абхазию обследуются, поэтому опасности роста заболеваемости COVID-19 нет», – сказала Скорик. 

На борьбу с коронавирусной инфекцией с начала пандемии из госбюджета было потрачено 965 млн рублей, сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.  

«Тратились немалые деньги. В 2020 году - 250 млн руб.,  в 2021 году – 540 млн руб. С учетом обстановки в стране, расходы на защиту населения от COVID-19 сокращаются, но, тем не менее, в  первом квартале  этого года они достаточно масштабные – 171 млн. рублей  были направлены на эти цели», – уточнил министр финансов.

Вместе с  затратами на лечение ковидных больных COVID-19, решались и  другие вопросы, включая реабилитацию  постковидных больных.

«Приобреталось  дорогостоящее высокотехнологическое медицинское оборудование. Запросы Минздрава удовлетворялись без проволочек», – заметил Делба.

По словам министра финансов,  пополнение доходной части не только республиканского, но и районных бюджетов дало возможность направлять немалые средства на борьбу с коронавирусом.

«Наблюдающийся спад заболеваемости приводит к тому, что расходы на эти цели сокращаются, но все равно не мы отставляем эту тему без внимания», – подчеркнул он.

Владимир Делба отметил хорошую работу координационного и оперативного штабов.  По его словам, все принимаемые решения безотлагательно выполнялись.

Главный санитарный врач страны Людмила Скорик  предложила снять ряд ограничительных мер, но при этом оставить: 

сохранение всех мер профилактики на объектах туризма;

проверку вакцинации у посетителей в местах культурного досуга;

ношение лицевых масок сотрудниками в театрах, маленьких помещениях с большим количеством людей;

в школах необходимо оставить проверку температуры у учеников младших классов;

проводить в классах работу по дезинфекции воздуха с помощью рециркуляторов;

медицинскому персоналу школ распределить тесты для проведения диагностики на местах педагогов и детей. 

Члены Координационного штаба в течение сегодняшнего дня доработают  рекомендации по снятию ограничительных мер и представят их на утверждение президенту Аслану Бжания.

Завершая заседание премьер-министр Александр Анкваб отметил, что штамм «омикрон» никуда не исчез.

«Мы должны сохранять бдительность, проводить вакцинацию, дезинфекцию в помещениях, соблюдать санитарные меры. У нас есть экспресс-тесты, все что необходимо для лабораторных исследований. Если вы считаете временную консервацию ваших лаборатории в Очамчыре и Гагре оправданной, то посоветуйтесь еще раз с Минздравом. Давайте не будем спешить, чтобы не  создавать  трудности  для наших граждан, чтобы им не приходилось вновь ехать в столицу для сдачи тестов», – сказал глава правительства.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 08 апреля 2022 18:15

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