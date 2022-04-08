КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском драматическом театре им. С. Я. Чанба состоялся концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазии под управлением народного артиста РА Давида Терзяна.
Прозвучали произведения Баха, Моцарта, Вивальди, Перголези, Бизе, Леонкавалло и Свиридова.
Солисты программы: Нинель Бжания (фортепиано), Мария-Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Нана Черкезия (сопрано), Андроник Давтян (альт), Анастасия Курочкина (флейта), Александр Авидзба (скрипка) и Астамур Квициния (тенор).
Концерт проходил в рамках программы «Музыка весны» в арт-фойе театра. Приятным сюрпризом для любителей музыки стало исполнение после основной программы вальса Георгия Свиридова из симфонического цикла «Метель».