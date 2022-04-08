ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ОБ ИСТОРИИ АБХАЗИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Книга представляет собой перечень документов по истории Абхазии, подготовленный сотрудниками Центрального государственного исторического архива СССР в 1985-1988 годах.

Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове отметил: «Хочу поблагодарить вас за приглашение на эту презентацию. Вы здесь очень подробно рассказали о сути проекта. Я вижу, здесь находится старшее поколение, которое сразу после войны занялось этим процессом – восстановлением наших архивов, которые, к большому сожалению, были утрачены, сожжены. Без истории народ остается осиротелым. Те, которые сжигали архивы, как раз имели умысел оставить нас без понимания нашей истории. Но сегодня мы по крупицам все это восстанавливаем. Хорошо, что есть молодое поколение, которое подходит к этому с энтузиазмом и профессионализмом. Сегодня мы видим результаты этой работы, и я уверен, что продлится и дальше. Хочу поблагодарить вас за проделанный труд, уверен, что это начало большого нового пути».

В перечень вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.