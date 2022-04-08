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Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ОБ ИСТОРИИ АБХАЗИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Новости Пятница, 08 апреля 2022 18:24
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ОБ ИСТОРИИ АБХАЗИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась презентация книги «Перечень документов по истории Абхазии XIX - начала XX веков по фондам Российского государственного исторического архива».

Книга подготовлена в рамках проекта, направленного на восстановление историко-документального наследия Республики Абхазия, утраченного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Книга представляет собой перечень документов по истории Абхазии, подготовленный сотрудниками Центрального государственного исторического архива СССР в 1985-1988 годах.

Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове отметил: «Хочу поблагодарить вас за приглашение на эту презентацию. Вы здесь очень подробно рассказали о сути проекта. Я вижу, здесь находится старшее поколение, которое сразу после войны занялось этим процессом – восстановлением наших архивов, которые, к большому сожалению, были утрачены, сожжены. Без истории народ остается осиротелым. Те, которые сжигали архивы, как раз имели умысел оставить нас без понимания нашей истории. Но сегодня мы по крупицам все это восстанавливаем. Хорошо, что есть молодое поколение, которое подходит к этому с энтузиазмом и профессионализмом. Сегодня мы видим результаты этой работы, и я уверен, что продлится и дальше. Хочу поблагодарить вас за проделанный труд, уверен, что это начало большого нового пути».

В перечень вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 08 апреля 2022 18:26

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