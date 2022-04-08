ДАУР КОВЕ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ НА ПОСТУ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ

По его словам, последние два года тяжело дались во всех сферах жизнедеятельности, особенно в культуре. Продолжительное время не функционировали театры, концертные залы, музеи. Это серьезно сказалось на этих учреждениях.

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Работа в Министерстве культуры будет направлена на наращивание деятельности подведомственных учреждений после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал новый министр культуры Абхазии Даур Кове.

«Сегодня эти ограничения постепенно снимаются. Мы ставим перед собой задачу, чтобы наращивать темпы, естественно будем думать о том, чтобы проводить как можно больше мероприятий как внутри республики, так и за ее пределами», – подчеркнул Кове.

В целом, как признался министр, планы на новом поприще простые. По его словам, предстоит большой объем работы.

«Направление очень ответственное, очень важное для страны, для народа в целом. Далее мы уже вместе с коллективом будем вникать в суть тех задач, которые стоят, и соответственно прорабатывать пути развития этого направления», – отметил он.

О кадровых изменениях пока рано говорить, сказал новый министр культуры, задачи просто поменять кого-то нет.

«Самое главное, чтобы люди понимали ответственность, которая на них возлагается, и соответственно будем вместе работать», – пояснил он.

На новом поприще, по словам Даура Кове, ему будет полезен опыт, приобретенный в Министерстве иностранных дел. Он намерен использовать свои международные связи для дальнейшего развития культуры страны.

До назначения Даура Кове на пост министра культуры, он занимал должность проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета и заместителя секретаря Совбеза. Однако по законодательству теперь он не имеет права совмещать две руководящие должности. Несмотря на это, он не намерен терять связь с университетом, но уже в другом статусе.

Даур Кове добавил, что доверенная ему должность – большая ответственность, и заверил, что постарается оправдать доверие руководства и народа Абхазии.