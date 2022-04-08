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Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МВД АБХАЗИИ И ИХ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ

Новости Пятница, 08 апреля 2022 18:45
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МВД АБХАЗИИ И ИХ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. С целью изучения передового опыта и формирования системного подхода к борьбе с преступностью, а также повышения уровня профессиональной подготовки специалистов экспертно-криминалистических подразделений в г. Сочи прошла встреча, МВД Российской Федерации и Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В режиме видеоконференции участники обсудили вопросы взаимодействия Министерств внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации в части экспертно-криминалистической деятельности, а том числе в сфере приграничного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено подготовке экспертных кадров и материально-техническому обеспечению ведомственных экспертно-криминалистических центров.

Во встрече приняли участие руководители и специалисты профильных подразделений органов внутренних дел Абхазии и России.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 08 апреля 2022 18:46

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