ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МВД И ГТК АБХАЗИИ

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. В здании ГТК прошла церемония подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством внутренних дел и Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия. Такого рода межведомственное Соглашение подписывается сторонами впервые за всю историю существования таможенных органов и органов внутренних дел Республики Абхазия.

До начала церемонии подписания руководители ведомств возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия погибших при исполнении должностных обязанностей.

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия органов внутренних дел Республики Абхазия и таможенных органов в целях защиты экономических интересов Республики Абхазия – решения задач, возникающих при раскрытии и расследовании преступлений экономического характера, непосредственно таможенных нарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, а так же предупреждение совершения правонарушений и обеспечение на приграничных территориях Республики Абхазия правопорядка в целом.

Соглашение подписали министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба и председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отар Хеция.

По итогам подписания руководителями ведомств было принято решение о необходимости проведения рабочего совещания ответственных должностных лиц ГТК РА и МВД РА, в целях выработки общих механизмов взаимодействия и утверждения совместного плана мероприятий по приведению данного Соглашения в действие.

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия таможенных органов и органов внутренних дел Республики Абхазия, в вопросах предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений, выявления и расследования преступлений, а также в вопросах повышения таможенной дисциплины в сфере экономики и обеспечения своевременности и полноты уплаты таможенных платежей.

В рамках настоящего Соглашения будет осуществляться взаимодействие по следующим основным направлениям:

– защита экономических интересов Республики Абхазия;

– пресечение незаконного оборота через таможенную границу Республики Абхазия товаров, наркотических средств, оружия, предметов, имеющих художественную, историческую, археологическую ценность;

– выявление и пресечение административных правонарушений в рамках защиты экономической безопасности Республики Абхазия;

– проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий в рамках борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями;

– выявление и пресечение противоправной деятельности организаций и физических лиц, уклоняющихся от уплаты таможенных платежей, в том числе осуществляющих незаконное предпринимательство;

– обмен оперативной информацией, в целях предупреждения и пресечения преступлений и административных (таможенных) правонарушений, выявления и расследования преступлений;

– взаимная консультационная и методическая помощь и т.д.