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Абхазия Информ

ПЕРЕВОЗИЛ НАРКОТИКИ

Новости Пятница, 08 апреля 2022 18:55
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Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля остановлен и подвергнут личному досмотру гражданин, следовавший из Российской Федерации.

В ходе личного досмотра гражданина России Аббас Ж.А. в кармане его куртки обнаружено наркотическое вещество «лирика» в количестве 5 капсул. 

Материал передан в СУ МВД Республики Абхазия. Задержанный водворен в ИВС МВД Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 апреля 2022 18:58

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