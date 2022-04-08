ПЕРЕВОЗИЛ НАРКОТИКИ

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля остановлен и подвергнут личному досмотру гражданин, следовавший из Российской Федерации.

В ходе личного досмотра гражданина России Аббас Ж.А. в кармане его куртки обнаружено наркотическое вещество «лирика» в количестве 5 капсул.



Материал передан в СУ МВД Республики Абхазия. Задержанный водворен в ИВС МВД Республики Абхазия.