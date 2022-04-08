В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «САЯНСКИЙ МАРШ – 2022»

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Военнослужащие из Абхазии примут участие в международном конкурсе «Саянский марш – 2022». Это единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь соревнований.

В состязаниях, которые стартуют 11 апреля, примут участие сборные команды России, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Конкуренцию мужчинам также составит женская сборная Вооружённых Сил России.

В рамках соревнований участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш, протяжённостью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач, в которые включены: преодоление подъёмов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

Военнослужащие вооруженных сил Абхазии второй год принимают участие в соревнованиях горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш».

Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр-2022 на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае.