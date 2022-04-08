ГЛАВА МИД АБХАЗИИ: ГРУЗИНСКОГО ФЛАГА ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ!

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Медиа-центре МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба с представителями международных организаций, в числе которых были представители «Датского Совета по беженцам» (DRC), «Ворлд Вижен Интернешнл» (World Vision International), «Программы развития ООН» (UNDP), «Международного Комитета Красного Креста (ICRC), «Движения против голода» (Action against hunger), «Женщин ООН» (UN Women), «Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН» (ФАО) и др.

Каждый из представителей международных миссий рассказал о своих проектах и способах их реализации в Абхазии, а глава внешнеполитического ведомства внес коррективы с учетом интересов национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал Абаза ТВ.

В ходе выступления главы Офиса «Движение против голода» в Абхазии Эрвина Блау, министр заявил о приостановке проекта «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития» до получения полной информации о конкретных целях данной программы.

«Активность западных и грузинских спецслужб вызывает беспокойство в МИД Абхазии! – сказал Инал Ардзинба. – К тому же международная напряденная повестка заставляет более тщательно работать, проверяя мотивы своих партнеров, даже если их деятельность связана с исключительно гуманитарной миссией».

Министр иностранных дел призвал представителей международных организаций к открытому диалогу. Однако большинство из них отказались от того, чтобы их доклады были озвучены в местных СМИ. Они заявили, что готовы обсуждать все с министром иностранных дел, но не в присутствии журналистов.

Некоторые проекты подразумевают встречи абхазских фермеров с грузинскими и такие проекты, по мнению Ардзинба, автоматически блокируются. Он убежден, что такого рода проекты реализовывать в Абхазии запрещено, так, как они реализуются в интересах Грузии.

Инал Ардзинба процитировал на встрече некоторые выдержки из документа правительства Грузии «Стратегия в отношении оккупированных территорий: вовлечение путем сотрудничества». Этот документ был утвержден в январе 2010 года.

«Правительство Грузии разработает правовой механизм и осуществит его инициирование на законодательном уровне для предоставления специально созданному финансовому институту, возможности оперирования в Абхазии и в Цхинвальском регионе. Указанный институт будет оказывать услуги соответствующим международным и гуманитарным организациям, а также местным и международным НПО, осуществляющим благоприятные и полезные для обеих сторон программ», – зачитал документ Ардзинба.

«Я хочу сразу сказать для всех, если ваша деятельность соответствует целям и задачам грузинским программам развития, то мы, это автоматически рассматриваем, как угрозу национальной безопасности, и будем закрывать эти проекты», – предупредил министвр.

По словам Ардзинба, «стратегия Грузии, вовлечения без признания в основном направлена на молодежь. Способ реализации этой программы прописан».

Он также зачитал выдержку из документа «Деятельность грузинских спецслужб» нацеленнную на создание агентуры влияния, на вербовку людей из разных социальных программ, прежде всего, молодежи.

«Молодежь по обе стороны разделительных линий не помнит Грузию до конфликта. План действий подразумевает проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий с тем, чтобы воссоединить молодежь, разобщенную разъединительными линиями, укрепить дружбу между ее представителями и способствовать восстановлению взаимопонимания между будущими поколениями», – процитировал документ министр.

Инал Ардзинба подчеркнул, что молодежь в Абхазии «образованная, умная знает историю своего государства, и ничего не забыла».

«Все всё прекрасно помнят и то, что грузинские подразделения вторглись в Абхазию все здесь разрушили, мы все до сих пор сталкиваемся с наследием этой военной акции, все это прекрасно помним! Поэтому все эти акции мы будем стараться пресекать!» – подчеркнул министр.

На территории Абхазии, по словам Инала Ардзинба, допустимо реализовывать лишь гуманитарные проекты. Чтобы помочь представителям международных организаций Ардзинба предлагает им проводить консультации с МИД перед подачей проектов так называемым донорам.

«Мы еще хотели предложить усилить консультации перед тем, как вы подаете проект. То есть уже на стадии виртуальной разработке проектов, мы с вами можем более активно общаться. Мы можем даже подсказать какие проекты более актуальны, какие проблемы более острые для наших людей. Не то, чтобы наше мнение – истина в последней инстанции, но, тем не менее, мы вам можем давать так или иначе определенную информацию, чтобы ваши проекты были более актуальны для наших людей. Все это необходимо, чтобы не допустить реализации планов Грузии установить контроль на территории Абхазии», – резюмировал Ардзинба.