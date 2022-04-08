ЗАРАЖЕНИЕ ГРАЖДАН COVID-19 ИДЕТ НА СПАД

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 12 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 3 человек, состояние здоровья 7 пациентов – средней степени тяжести.