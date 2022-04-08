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Абхазия Информ

ЗАРАЖЕНИЕ ГРАЖДАН COVID-19 ИДЕТ НА СПАД

Новости Пятница, 08 апреля 2022 22:56
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ЗАРАЖЕНИЕ ГРАЖДАН COVID-19 ИДЕТ НА СПАД

Сухум. 8 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 12 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 3 человек, состояние здоровья 7 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53568 человек.

Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51487 человек.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 08 апреля 2022 23:00

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