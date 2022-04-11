ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА: НАЗВАНИЯ УЛИЦ УКАЗЫВАЮТ НА ЦЕННОСТИ, КОНКРЕТНЫЕ СОБЫТИЯ, ДАТЫ

– Принятое 7 апреля Решение Собрания о переименовании улиц Сахарова и Шотландской стало предметом обсуждения в социальных сетях и не только. Горожане категорически против переименования улиц, именно этих. Вы предполагали, что такое возможно?

– Нет, не в данном случае, не в случае с увековечением памяти столь значимых для всей Абхазии людей. Мы следовали Закону «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», в статье15 которого прописаны полномочия Собрания города. В частности, в ней говорится, что Собрание «принимает по предложению главы администрации решения по вопросам наименования и переименования улиц, проспектов, площадей, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков и установления мемориальных досок». Такое предложение поступило. Однако должен объяснить, что депутаты Собрания, я в том числе, понимаем, что названия улиц города рассказывают об её истории, об исторических личностях, чьи имена они носят. Как еще можно отдать дань выдающимся личностям, если не увековечить их в названии улиц и площадей?

– Вы о том, что следовали привычной процедуре?

– В том числе. Мы понимаем, что названия улиц указывают на ценности, конкретные события, даты и так далее. Связывание улицы с конкретной личностью - процедура сложная, с обязательным учетом мнения, если не всей общественности, но той части, которая озвучила своё предложение. В данном случае мы учли мнение руководителей ветеранских организаций, министра внутренних дел, министра обороны. Во всех письмах звучала просьба переименовать центральные улицы.

Депутаты Собрания не выбирают улицы для переименования. В письме, адресованном Собранию от главы администрации Сухума Беслана Федоровича Эшба, для переименования были указаны именно эти две улицы – Сахарова и Шотландская. Голосовали с учетом мнения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Генералы Аршба и Агрба – это наша новейшая история, история борьбы за независимость Республики.

– Собрание вернется к этому вопросу? Возможно принятие ещё одного решения? К примеру, присвоить их имена другим улицам…

– Я полагаю, что нам нужно поработать совместно с администрацией города. Думаю, это возможно.

– Вы депутат уже второго созыва. В Вашей практике случалось подобное?

– Признаюсь, в предыдущем созыве переименований было довольно много. Уже тогда я понимал, что этот вопрос нужно регулировать. В нынешнем созыве он звучал изначально. Мы переименовали всего одну улицу. В июне прошлого года улица Речная в микрорайоне Маяк была переименована на улицу им. Гайдара Шаабановича Язычба, героически сражавшегося с грузинскими агрессорами.

Могу смело сказать, председатель депутатской комиссии по вопросам строительства, архитектуры, рекламы и переименования улиц, парков, скверов Инал Кишмария, заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия, как, впрочем, и все наши коллеги, были едины во мнении о необходимости принятия Положения о переименовании улиц. Именно поэтому оно было разработано и принято. Называется документ «Положение о порядке наименования, переименования улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум». В этом году внесли в него правки. А главное – вместе с Решением о переименовании улиц Сахарова и Шотландской, было принято Решение о создании, действующей при Собрании общественной комиссии. В её состав войдут: ученые, представители общественности, администрации и Собрания. Тем самым хотим активно привлечь к процессу переименования или наименования улиц знатоков истории города, представителей старшего поколения горожан, общественных деятелей…

- Что служит основанием для принятия решения о переименовании или наименования улиц?

– В Положении четко прописано, что основанием служит значимость события в истории города и Республики Абхазия; наличие официального признания достижений личности в государственной, общественной, политической, военной, производственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, медицине, образовании, спорте, а также особый вклад в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу городу и Отечеству.

В завершение короткого интервью, Ираклий Харчилава сказал: «Активное обсуждение в интернете вопроса переименования улиц, в целом, радует. Небезразличие, а стремление сохранить историческую память – это позиция любящих свой город людей! Хочу их заверить, что депутаты столь же трепетно относятся к столице. Мы также, как и они, знаем и ценим советского общественного деятеля, диссидента и правозащитника, академика, Нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова. Знаем, что в те сложные времена он поддержал и обосновал стремление Абхазии к независимости. Как знаем и то, что в шотландском Килманроке, городе-побратиме Сухума, был установлен памятник жертвам войны с выбитым на нем абхазским флагом. К сожалению, в последние годы нет между нашими городами связи, думаю, и над этим вопросом надо работать.

Записала Мадона КВИЦИНИЯ.