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Абхазия Информ

ЮНИСЕФ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОГРАММЫ ИММУНИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 11 апреля 2022 16:24
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ЮНИСЕФ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОГРАММЫ ИММУНИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Сухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку специализированного холодового оборудования, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки вакцин, входящих в национальный календарь вакцинации детского и подросткового населения, а также вакцин против COVID19, предназначенных для вакцинации взрослого населения Абхазии.

Как отмечается в пресс-релизе офиса ЮНИСЕФ, данная поставка включила в себя: морозильники, холодильники, сумки холодильники, холодильные элементы, термоконтейнеры, замороженные холодильные элементы, термоиндикаторы, индикаторы замораживания, стабилизаторы напряжения.

Все оборудование приобретено при финансовой поддержке ЮНИСЕФ. Поставка оборудования осуществлялась в партнерстве с УВКБ ООН.

Оборудование будет распределено между ответственными медицинскими учреждениями центрального, регионального и первичного звена, включая Республиканскую больницу, Сухумскую городскую детскую поликлинику, детские поликлиники и родильные отделения во всех семи районных больницах Абхазии, и медицинские учреждения первичного звена ответственные за иммунизацию.

При поддержке ЮНИСЕФ были проведены курсы повышения квалификации для медицинского персонала по безопасности вакцин, ложным противопоказаниям, обновленной схеме вакцинации в соответствии с утвержденным календарем прививок Абхазии, организации прививочной сессии, опасности инфекционных заболеваний и их профилактике. В курсах приняли участие 198 специалиста, в частности, медицинские сестры, работающие в поликлиниках, родильных отделениях и сельских медицинских пунктах, а также педиатры и специалисты СЭС со всех районов Абхазии.

Также была подготовлена серия информативных роликов с участием ведущих педиатров Абхазии. В каждом ролике доктора подробно отвечают на распространенные вопросы и развеивают сложившиеся мифы. Основная задача видео об иммунизации – предоставить каждому родителю исчерпывающую и достоверную информацию о вакцинации, чтобы они могли самостоятельно принять правильное решение для благополучия своего ребенка.

ЮНИСЕФ продолжает оказывать поддержку и способствовать улучшению качества медицинского образования в Абхазии. Ремонтные работы завершились в двух медицинских колледжах: в Гагрском медицинском колледже была отремонтирована кровля, а в Сухумском медицинском колледже – второй этаж. ЮНИСЕФ также передал колледжам мебель для учебных классов.

Ремонтные работы осуществлялись в рамках Совместной программы ЕС-ООН по улучшению среднего профессионального образования в Абхазии.

Ранее в рамках той же программы была осуществлена поддержка Сухумского медицинского колледжа: установлена дренажная система, отремонтированы кровля, санузел и две аудитории.

Оба колледжа получили наглядные пособия, которые включают в себя анатомические модели, фантомы/манекены, мелкие медицинские приборы, халаты, инструменты, ламинированные плакаты и постеры. Эти пособия призваны способствовать улучшению качества учебного процесса будущих медицинских работников и переходу от теоретического к более практическому подходу в преподавании в медколледжах.

ЮНИСЕФ также организовал курсы повышения квалификации для преподавателей медицинских колледжей с целью улучшения качества преподавания и подготовки медицинского персонала в образовательных учреждениях Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 11 апреля 2022 16:27

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