СПОРТСМЕНЫ СТОЛИЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум заняли призовые места в Открытом межрегиональном турнире «Дружба народов» среди юношей с 2007 по 2014 г.р. Турнир проходил в г. Пятигорске. В нем приняли участие около 210 спортсменов из Абхазии, Ингушетии, Сочи, Ставрополя, Тулы, Липецка, Краснодара и др.