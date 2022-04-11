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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ СТОЛИЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Понедельник, 11 апреля 2022 16:12
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СПОРТСМЕНЫ СТОЛИЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум заняли призовые места в Открытом межрегиональном турнире «Дружба народов» среди юношей с 2007 по 2014 г.р. Турнир проходил в г. Пятигорске. В нем приняли участие около 210 спортсменов из Абхазии, Ингушетии, Сочи, Ставрополя, Тулы, Липецка, Краснодара и др.

Призовые места среди борцов г. Схум распределились следующим образом:

1-место Адлейба Астан 48 кг;

1-место Лежия Никита 38 кг;

2-место Фет-оглы Абазг 28 кг;

2-место Арлан Нестор 38 кг;

2-место Жиба Сандро 35 кг;

2-место Басария Данил 57 кг;

2-место Адлейба Максим 42 кг.

А также второе место занял спортсмен секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум Допуа Даниель, в весовой категории 38 кг, выступавший за Адыгею.

Тренируют спортсменов: И. Берая, М. Хашба и Н. Алабян.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 11 апреля 2022 16:14

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