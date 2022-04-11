СПОРТСМЕНЫ СТОЛИЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум заняли призовые места в Открытом межрегиональном турнире «Дружба народов» среди юношей с 2007 по 2014 г.р. Турнир проходил в г. Пятигорске. В нем приняли участие около 210 спортсменов из Абхазии, Ингушетии, Сочи, Ставрополя, Тулы, Липецка, Краснодара и др.
Призовые места среди борцов г. Схум распределились следующим образом:
1-место Адлейба Астан 48 кг;
1-место Лежия Никита 38 кг;
2-место Фет-оглы Абазг 28 кг;
2-место Арлан Нестор 38 кг;
2-место Жиба Сандро 35 кг;
2-место Басария Данил 57 кг;
2-место Адлейба Максим 42 кг.
А также второе место занял спортсмен секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум Допуа Даниель, в весовой категории 38 кг, выступавший за Адыгею.
Тренируют спортсменов: И. Берая, М. Хашба и Н. Алабян.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
- ПАССАЖИРЫ СМОГУТ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ ДОБИРАТЬСЯ ИЗ МУРМАНСКА ДО СУХУМА И ОБРАТНО
- ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА: НАЗВАНИЯ УЛИЦ УКАЗЫВАЮТ НА ЦЕННОСТИ, КОНКРЕТНЫЕ СОБЫТИЯ, ДАТЫ
- ЮНИСЕФ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОГРАММЫ ИММУНИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АБХАЗИИ
- ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ