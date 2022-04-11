ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ
Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии планирует создание Общественного совета при МИД РА. В информации опубликованной на сайте министерства говорится:
«Народ Республики Абхазия един в стремлении содействовать укреплению независимого Абхазского государства, защищать и продвигать его суверенные интересы на международной арене. Внешнеполитический курс нашего государства должен служить стимулом для объединения нашего народа.
В этом контексте особую важность приобретает проведение широких общественных консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса нашей страны. В этой связи в мае планируется заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия. В настоящее время определяется персональный состав Совета. На эту тему ведутся соответствующие консультации.
В Общественный совет войдут эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., журналисты - международники.
Исходим из того, что на площадке Общественного совета будут открыто представлены разные мнения по текущим вопросам внешней политики».
Заседания Общественного совета будут проходить в Медиацентре МИД Абхазии.
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