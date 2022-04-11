 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 11 апреля 2022 16:06
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии планирует создание Общественного совета при МИД РА. В информации опубликованной на сайте министерства говорится:

«Народ Республики Абхазия един в стремлении содействовать укреплению независимого Абхазского государства, защищать и продвигать его суверенные интересы на международной арене. Внешнеполитический курс нашего государства должен служить стимулом для объединения нашего народа.

В этом контексте особую важность приобретает проведение широких общественных консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса нашей страны. В этой связи в мае планируется заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия. В настоящее время определяется персональный состав Совета. На эту тему ведутся соответствующие консультации.

В Общественный совет войдут эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., журналисты - международники.

Исходим из того, что на площадке Общественного совета будут открыто представлены разные мнения по текущим вопросам внешней политики».

Заседания Общественного совета будут проходить в Медиацентре МИД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 11 апреля 2022 17:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ВИДЕОФЕСТИВАЛЬ КИНО СПОРТСМЕНЫ СТОЛИЦЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.