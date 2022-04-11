ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ

«Народ Республики Абхазия един в стремлении содействовать укреплению независимого Абхазского государства, защищать и продвигать его суверенные интересы на международной арене. Внешнеполитический курс нашего государства должен служить стимулом для объединения нашего народа.

Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии планирует создание Общественного совета при МИД РА. В информации опубликованной на сайте министерства говорится:

В этом контексте особую важность приобретает проведение широких общественных консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса нашей страны. В этой связи в мае планируется заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия. В настоящее время определяется персональный состав Совета. На эту тему ведутся соответствующие консультации.

В Общественный совет войдут эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., журналисты - международники.



Исходим из того, что на площадке Общественного совета будут открыто представлены разные мнения по текущим вопросам внешней политики».

Заседания Общественного совета будут проходить в Медиацентре МИД Абхазии.