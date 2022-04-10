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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ВИДЕОФЕСТИВАЛЬ КИНО

Новости Воскресенье, 10 апреля 2022 13:52
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ВИДЕОФЕСТИВАЛЬ КИНО

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Администрации города Сухум состоялась пресс-конференция организаторов Международного молодежного видеофестиваля кино «Моя Родинка». В ней участвовали заместители главы столицы Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, соучредители Национальной ассоциации культуры, красоты и спорта Надежда Лысенко и Оксана Каминская.

Для участия в фестивале молодым людям в возрасте от 16 до 25 лет до 10 мая нужно прислать пятиминутный фильм о своей родине. Надо уточнить, что при съемке фильмов должны быть соблюдены технические характеристики, так как они будут транслироваться на большом экране, поэтому не должны быть сняты на телефон.

«Расскажите о своей Родине интересно и с любовью. Поделитесь частью своей души с миром. Расскажите про отчий край лучше всех. Фестиваль молодежного кино – это шанс рассказать во всеуслышание о своём родном крае. Конкурс позволяет объединить молодежь со всего мира вокруг нашей Отчизны», – говорят организаторы.

Фестиваль проводится в рамках установления международных культурных связей и расширения межкультурного сотрудничества Московским государственным институтом культуры совместно с Национальной Ассоциацией культуры, спорта и красоты и при поддержке Администрации города Сухум и Министерства культуры Абхазии.

«Искренне благодарен благодатной земле, абхазскому народу, Абхазии, Сухуму – самому красивому городу, который именно такой, потому что город делают люди, проживающие в нем. Первый фестиваль будет проводиться в Абхазии. Перспективы фестиваля достаточно серьезные, и цель – привлечь внимание к полупризнанным международным сообществом государствам. Я в восторге от того, как здесь отнеслись к этому проекту. Люди, которые прошли через боль, понимают важность таких проектов для молодежи, чтобы они могли рассказать миру о своей стране, о любви к родному краю», – сказал Юрий Кот. В фестивале могут принять участие молодежь из разных стран, заполнив заявку на сайте https://moyrodinka.tilda.ws/234.

«Мы будем рядом находиться, помогать. Отрадно, что в Сухуме планируется провести подобный фестиваль», – сказал замглавы столицы Автандил Сурманидзе.

Итоги конкурса будут подведены 14 мая в Сухуме. В этот день на большом экране также покажут известный фильм «Небо», о подвиге российского летчика в Сирии, и фильм «Спасибо деду за победу».

Планируется также концертная программа с участием известных российских исполнителей и выступления коллективов студентов АГУ и МГИК. Победитель фестиваля получит возможность бесплатного обучения на любом выбранном им факультете в Московском государственном институте культуры.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 апреля 2022 13:54

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