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Абхазия Информ

ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ МОГУТ ПЕРЕВЕСТИ НА ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Новости Воскресенье, 10 апреля 2022 13:48
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ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ МОГУТ ПЕРЕВЕСТИ НА ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. В своем выступлении на Координационном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции глава Администрации Сухума Беслан Эшба назвав цифры по заболеваемости в Сухуме отметил, что болезнь пошла на спад.

«По столице были большие нагрузки, учитывая, что медучреждение, которое нам удалось перестроить под второй ковидный госпиталь, работало всё это время под завязку. Сегодня ситуация другая. В больнице всего трое человек, и тоже на стадии выписки», – сказал Беслан Эшба.

Мэр сообщил, что за все время пандемии по городу Сухум 20 тысяч заболевших, порядка 19,5 тысяч выздоровевших. На сегодняшний день болеют 140 человек, из них 15 детей и 125 взрослых, недельная заболеваемость дошла до 50 человек. На предыдущей неделе болело 80 человек.

С начала пандемии 350 человек умерло от ковида в Сухуме и Сухумском районе.

«Известно, о каких нагрузках шла речь. Может, по соотношению с численностью населения, немного, но для нас, для страны, это немаленькие цифры», – отметил мэр.

Беслан Эшба сообщил, что в случае стабилизации ситуации по ковиду, Сухумская инфекционная больница вернется к обычному режиму работы.

«Мы уже проговаривали с Министерством здравоохранения вопрос о том, что к концу месяца, если тенденция по заболеваемости не ухудшится, инфекционную больницу переведем на обычный режим работы. Вернем персонал, который был дополнительно определён в инфекционную больницу, в Сухумскую городскую больницу – там ряд отделений был закрыт все это время, возобновим там работу. Будем мониторить вместе с Министерством здравоохранения ситуацию и в случае необходимости, имея определенный опыт, быстро среагируем», – сказал глава Администрации.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 апреля 2022 13:50

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