КСОРС: ВАЖНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЗВЕШИВАЯ

« Сухумским улицам Академика Сахарова и Шотландская присвоены имена генералов Гиви Агрба и Владимира Аршба. Такое решение было принято 7 апреля депутатами Сухумского городского собрания.

Координационный союз организаций русских соотечественников считает недопустимым затирание истории в Абхазии, учитывая братский, союзнический характер двух государств. Об этом говорится в заявлении распространенным организацией.

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. Координационный союз организаций русских соотечественников считает недопустимым затирание истории в Абхазии, учитывая братский, союзнический характер двух государств. Об этом говорится в заявлении распространенным организацией.

Увековечивать и чтить память героев Абхазии обязательно нужно, и для этого есть такой хороший классический способ, как установка памятников в парках и скверах города.

Но сегодня мы видим совершенно иное: стирается наша история – история появления Независимости Абхазии. Стирается и русский след. Возьмем, к примеру, памятник бортпроводнице Надежде Курченко, совершившей героический поступок и погибшей от рук террористов. В 2013 году на памятник в результате урагана упало дерево, стоявшее рядом. По информации из открытых источников, поврежденный памятник увезли на один из складов в Сухуме, где он хранится по сей день. Мы обращались в компетентные органы по данному вопросу, однако вопрос с памятником до сих пор не решён.

А теперь давайте вспомним, кто такой академик Андрей Сахаров и что он сделал для нашей республики.

Сахаров – это советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник, народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

Сахаров – человек с мировым именем, уважаемый в России и на Западе. Он поддерживал народ Абхазии, называя Грузию малой империей, за что грузины его ненавидели. Сколько ещё настолько значимых людей поддерживало независимую Абхазию? Ни одного.

А улица Шотландская тоже названа не просто так, а в ответ на установление в городе Килмарнок памятника воинам Абхазии, павшим за свободу и независимость Родины. Никто на Западе, кроме шотландцев, не осмелился поставить памятник в честь воинов Абхазии и сохранить статус побратима с Сухумом.

Поэтому такие необоснованные переименования – это прежде всего знак неуважения к тем выдающимся людям, чьим именем эти улицы будут названы.

Считаем недопустимым затирание историко-культурного и русского следа в Абхазии, учитывая братский характер двух государств.

Уверены в том, что такие важные исторические решения нужно принимать тщательно взвешивая, советуясь с гражданским обществом, как это всегда было принято у мудрого народа Абхазии», – говорится в заявлении.