 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КСОРС: ВАЖНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЗВЕШИВАЯ

Новости Воскресенье, 10 апреля 2022 13:22
Оцените материал
(0 голосов)
КСОРС: ВАЖНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЗВЕШИВАЯ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. Координационный союз организаций русских соотечественников считает недопустимым затирание истории в Абхазии, учитывая братский, союзнический характер двух государств. Об этом говорится в заявлении распространенным организацией.

«Сухумским улицам Академика Сахарова и Шотландская присвоены имена генералов Гиви Агрба и Владимира Аршба. Такое решение было принято 7 апреля депутатами Сухумского городского собрания.

Увековечивать и чтить память героев Абхазии обязательно нужно, и для этого есть такой хороший классический способ, как установка памятников в парках и скверах города.

Но сегодня мы видим совершенно иное: стирается наша история – история появления Независимости Абхазии. Стирается и русский след. Возьмем, к примеру, памятник бортпроводнице Надежде Курченко, совершившей героический поступок и погибшей от рук террористов. В 2013 году на памятник в результате урагана упало дерево, стоявшее рядом. По информации из открытых источников, поврежденный памятник увезли на один из складов в Сухуме, где он хранится по сей день. Мы обращались в компетентные органы по данному вопросу, однако вопрос с памятником до сих пор не решён.

А теперь давайте вспомним, кто такой академик Андрей Сахаров и что он сделал для нашей республики.

Сахаров – это советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник, народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

Сахаров – человек с мировым именем, уважаемый в России и на Западе. Он поддерживал народ Абхазии, называя Грузию малой империей, за что грузины его ненавидели. Сколько ещё настолько значимых людей поддерживало независимую Абхазию? Ни одного.

А улица Шотландская тоже названа не просто так, а в ответ на установление в городе Килмарнок памятника воинам Абхазии, павшим за свободу и независимость Родины. Никто на Западе, кроме шотландцев, не осмелился поставить памятник в честь воинов Абхазии и сохранить статус побратима с Сухумом.

Поэтому такие необоснованные переименования – это прежде всего знак неуважения к тем выдающимся людям, чьим именем эти улицы будут названы.

Считаем недопустимым затирание историко-культурного и русского следа в Абхазии, учитывая братский характер двух государств.

Уверены в том, что такие важные исторические решения нужно принимать тщательно взвешивая, советуясь с гражданским обществом, как это всегда было принято у мудрого народа Абхазии», – говорится в заявлении.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 апреля 2022 13:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АННА КЕРОПЯН: «ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА – ЭТО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АБХАЗИИ, ЕЕ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ» ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ МОГУТ ПЕРЕВЕСТИ НА ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.