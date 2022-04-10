АННА КЕРОПЯН: «ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА – ЭТО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АБХАЗИИ, ЕЕ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ»

Она напомнила, что Фонд был создан весной в 2005 года. Идея его создания принадлежала самому Владиславу Григорьевичу.

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. Около 50 наименований книг издано за 17 лет благотворительным Фондом Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба. Об этом в интервью «Абхазия-Информ» сказала помощник председателя благотворительного Фонда Первого Президента Абхазии, переводчик Владислава Ардзинба Анна Керопян.

«Что касается цели и задачи нашего Фонда, это, прежде всего, издание неизвестных или малоизвестных материалов об истории Абхазии, ее культуре, архитектуре просвещении. популяризация. Издание книг по истории Абхазии всегда было заветной мечтой Владислава Григорьевича, которую сегодня старается реализовать наш Фонд», – отметила Керопян.

Началом фактической работы Фонда стала подготовка к изданию книги В. Г. Ардзинба «Моя жизнь» Воспоминания. (Сухум, 2018 г., 512 с. Тираж 1000.). Недавно вышло второе издание книги таким же тиражом.

Материалы для издания книг в основном представлены из частного архива самого Владислава Григорьевича. Не так давно были изданы книги, материалы которых собраны из частного архива историка Анзора Агумаваа (1958-2012 гг.), их числе «Просвещение в Абхазии» и «Старый Сухум» (2016 г.).

В 2016 году также была издана книга «Очарованный Абхазией. Жизнь и странствия Николая Альбова», в 2017 году «Геноцид абхазов. Российская пресса свидетельствует», издание второе. В сборник вошли материалы российской прессы, в которых освещались события грузино-абхазской войны с 14 августа по декабрь 1992 г.

В 2017 году издали документально-публицистический очерк «Размышления и воспоминания современников», «Первый Президент Абхазии» стихи Владимира Зантария.

В 2018 году вышла в свет брошюра «Дочь за отца …отвечает!» (Тайны семейного архива Анатолия Вардания и Вероники фон Белински).

В 2020 году – сборник «Личный представитель первого президента Республики Абхазия», в котором собраны интервью, публикации, выступления Анри Михайловича Джергения.

Среди книг есть и репринтное издание 1885 года «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Составил А.Л.» Автор Архимандрит Леонид (Кавелин Лев Александрович,1822-1891) известный монах-ученый, археограф, книговед. Оригинал для копии взят из личной библиотеки Владислава Григорьевича.

«У нас не было года, чтобы мы не издавали книг. Чаще это происходит к каким-то юбилейным датам. Недавно вышла в сет брошюра с воспоминаниями Анри Джергения (1941-2020 гг.).

К 75-летию Владислава Григорьевича издали брошюру «Пришел из Эшер». В этот сборник включены статьи о нем, публиковавшиеся в разное время в различных журналах и газетах, теперь малодоступных, уточнила собеседница агентства.

Изданные благотворительным Фондом книги распределяются в библиотеки Абхазии, Абхазский государственный музей, Музей Боевой славы им. В.Г. Ардзинба, Гудаутский Госмузей Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993) имени С.П. Дбар, в Академию наук Абхазии, Министерство просвещения, МИД, в посольство Абхазии в РФ и в Посольство России в Абхазии и др.

Фонд финансировал цикл передач на Абхазском телевидении «След времени», в котором современники Владислава Григорьевича рассказывают о своих встречах и впечатлениях о нем.

Фонд также занимается поддержкой наиболее талантливых студентов-историков. Однако из-за пандемии уже два года поощрение студентов временно было приостановлено.

Председателем Фонда является супруга и сподвижница В.Г. Ардзинба Светлана Ирадионовна Джергения.

Благотворительный фонд Первого Президента Абхазии и дальше продолжит свою деятельность по популяризации страны.