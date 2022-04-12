ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 106 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 6 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 80 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53574 человек.
Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51850 человек.