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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 12 апреля 2022 13:07
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 106 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 6 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.

В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 80 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53574 человек.

Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 51850 человек.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 12 апреля 2022 13:13

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