ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ ДЕПУТАТОВ 7-ГО СОЗЫВА

Избирательная кампания прошла в открытой и конкурентной борьбе. Граждане Республики Абхазия проявили высокую активность на выборах, исполнили свой гражданский долг. В составе нового парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты.

Объединяет вас любовь к Родине и стремление к созиданию.

Уважаемые друзья, хочу поблагодарить депутатов и руководство Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия шестого созыва за проделанную работу.

Деятельность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия является многогранной. Это и законотворчество, и взаимодействие с другими ветвями власти, и сотрудничество на международной арене с парламентами других государств, и внутриполитический диалог в стране, и многое другое.

Я, как Президент Республики Абхазия, как глава исполнительной власти готов к совместной работе.

Современный мир не стал более безопасным и мы, как часть этого мира обязаны реагировать на угрозы, с которыми сталкиваемся. Я имею ввиду прежде всего угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме. Это реальность, в которой мы живем. Она ставит перед нами ряд непростых задач, от решения которых зависит будущее граждан Абхазии. Не буду перечислять все, остановлюсь лишь на некоторых из них.

Первое и главное.

Необходимо предпринимать меры по постоянному укреплению и развитию абхазской государственности. Наша особенность, обусловленная историческими, географическими и другими факторами, заключается в том, что только в рамках своего государства, мы можем сохранить свой язык, культуру и самобытность. Наше государство – это наш дом. Несложно представить себе судьбу того, у которого нет своего дома!!

Укрепление государственности – это прежде всего повышение эффективности работы основных его институтов, таких как, вооруженные силы, правоохранительные органы и судебная система. Разумеется, это возможно только при поддержке и под контролем народных избранников.

В связи с этим, просил бы вас, уважаемые депутаты, в ближайшее время рассмотреть проекты нормативно-правовых актов, направленных мною в парламент, а именно более 50-ти поправок в УК и УПК РА и проект закона о противодействии организованной преступности. Принятия решений по указанным документам с нетерпением ждут наши граждане, правоохранители и судейское сообщество.

В части обеспечения стабильной политической обстановки в стране, большое значение приобретает конституционная реформа, предусматривающая перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Есть предложения комиссии по конституционной реформе, есть и другие мнения. Считаю, что от слов пора перейти к делу! Предлагаю Вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить и не позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования.

Второе.

Укрепление союзничества и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Это важнейшее направление нашей с вами совместной работы. При правильном подходе, не смотря на сложности, открываются новые возможности для обычных граждан и государства.

В соответствии с договором от 24.11.2014, основными направлениями союзничества и партнерства являются:

– проведение скоординированной внешней политики;

– создание общего пространства обороны и безопасности;

- формирование общего социального и экономического пространства;

– содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;

– создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации.

О необходимости интеграционных процессов с Российской Федерацией неоднократно заявлял первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба.

Третье.

Экономическое развитие.

Экономика является основой жизнедеятельности государства. Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически миллиард рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка системе здравоохранения стала возможна благодаря профицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые в послевоенной истории Абхазии.

Руководством Абхазии предприняты шаги, которые, по нашему мнению, должны придать новый импульс в отраслевом и территориальном развитии.

Это прежде всего:

– Реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Мероприятия инвестпрограммы должны быть реализованы с опережающими темпами, не теряя при этом качества выполняемых работ. В первую очередь потому, что опережение сроков строительства – это возможность увеличения объемов финансирования;

– Запуск программы льготного кредитования Российскими банками. Сейчас, по известным причинам в этом вопросе возникла пауза, но мы надеемся на скорейшее решение;

– Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе усовершенствование налоговой и таможенной систем, пересмотр контрольно-надзорных функций государства, внедрение механизмов поддержки предпринимателей, обеспечение безопасности инвесторов и их капиталов и т.д.;

– Реализация на территории Абхазии крупных инвестиционных проектов, платежи в бюджет от которых могут быть сопоставимы с бюджетами целых районов республики;

– Поэтапное решение системных инфраструктурных проблем, таких как энергетика, дороги, водоснабжение, канализация;

– Разработка проекта газификации Абхазии, что несомненно положительно скажется на энергетической отрасли в целом;

– Реконструкция сухумского аэропорта;

– С российской стороной ведутся переговоры об изменении режима работы на КПП Псоу.

Следует отметить, что в условиях беспрецедентного санкционного давления, российский бизнес перестраивается и пересматривает логистические цепочки. В этой связи, у крупных российских поставщиков может возникнуть обоснованный интерес к нашим транзитным возможностям. Все это должно рассматриваться с учетом экономической целесообразности и интересов народа Абхазии.

Это лишь часть планов, которые мы вместе должны реализовать.

В завершении своего выступления, уважаемые депутаты, хочу пожелать Вам успехов в работе на благо Отечества. Надеюсь на то, что новый состав парламента будет образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с кодексом чести «Апсуара».

Благодарю за внимание.