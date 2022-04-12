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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ВОЗГЛАВИЛ АБХАЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Новости Вторник, 12 апреля 2022 14:06
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ЛАША АШУБА ВОЗГЛАВИЛ АБХАЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Лаша Ашуба единогласно избран спикером Народного Собрания-парламента Республики Абхазия. За него проголосовали все 33 вновь избранных депутата.

Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 г. в г. Сухум.

В 2006 году окончил 14-ю среднюю школу г. Сухум.

С 2006 по 2011 годы обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (г. Москва) по специальности «юриспруденция», которую с отличием окончил в 2011 г. с присвоением квалификации «юрист».

С 2011 по 2013 годы продолжил обучение по юридической специальности в аспирантуре того же вуза.

С 2011 по 2013 годы работал юристом, а затем начальником внутренних структурных подразделений в частной коммерческой организации в Москве.

В феврале 2014 году был принят на работу в Международно-правовой отдел МИД Абхазии в качестве юриста.

С января 2015 году был назначен помощником министра иностранных дел, в должности которого проработал плоть до марта 2016 г.

Входил в состав делегации Республики Абхазия на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, проходящих в Женева – Швейцарии.

В апреле 2016 года избран депутатом Сухумского городского собрания. В собрании возглавлял комиссию по бюджету, налогам и сборам.

В марте 2017 году избран депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VI созыва (2017-2022 гг.)

В марте 2022 года избран депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва

Женат, имеет одного ребенка.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 12 апреля 2022 14:14

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