ЛАША АШУБА ВОЗГЛАВИЛ АБХАЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

В 2006 году окончил 14-ю среднюю школу г. Сухум.

Лаша Нугзарович Ашуба родился 21 декабря 1989 г. в г. Сухум.

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Лаша Ашуба единогласно избран спикером Народного Собрания-парламента Республики Абхазия. За него проголосовали все 33 вновь избранных депутата.

С 2006 по 2011 годы обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (г. Москва) по специальности «юриспруденция», которую с отличием окончил в 2011 г. с присвоением квалификации «юрист».

С 2011 по 2013 годы продолжил обучение по юридической специальности в аспирантуре того же вуза.

С 2011 по 2013 годы работал юристом, а затем начальником внутренних структурных подразделений в частной коммерческой организации в Москве.

В феврале 2014 году был принят на работу в Международно-правовой отдел МИД Абхазии в качестве юриста.

С января 2015 году был назначен помощником министра иностранных дел, в должности которого проработал плоть до марта 2016 г.

Входил в состав делегации Республики Абхазия на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, проходящих в Женева – Швейцарии.

В апреле 2016 года избран депутатом Сухумского городского собрания. В собрании возглавлял комиссию по бюджету, налогам и сборам.

В марте 2017 году избран депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VI созыва (2017-2022 гг.)

В марте 2022 года избран депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва

Женат, имеет одного ребенка.