В АГУ ПРОХОДИТ Х НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме начала свою работу X международная научно-практическая конференция «Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития». Мероприятие проходит в Абхазском государственном университете и приурочено к 90-летию АГУ.

Конференция проводится в гибридном формате с использованием технологий удаленного участия. В ней принимают участие: Кубанский государственный университет, Центр Русского географического общества в Сербии, общероссийская общественная организация «Общественная Российская экологическая академия», Географическое общество Абхазии, МРОО «Ассоциация выпускников географических факультетов», Молодежный клуб РГО из Краснодара на базе КубГУ при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия и Министерство образования и науки Краснодарского края, Министерство туризма Абхазия, Торгово-промышленная палата РА и др.