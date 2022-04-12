 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АГУ ПРОХОДИТ Х НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Новости Вторник, 12 апреля 2022 16:46
Оцените материал
(0 голосов)
В АГУ ПРОХОДИТ Х НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме начала свою работу X международная научно-практическая конференция «Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития». Мероприятие проходит в Абхазском государственном университете и приурочено к 90-летию АГУ.

Конференция проводится в гибридном формате с использованием технологий удаленного участия. В ней принимают участие: Кубанский государственный университет, Центр Русского географического общества в Сербии, общероссийская общественная организация «Общественная Российская экологическая академия», Географическое общество Абхазии, МРОО «Ассоциация выпускников географических факультетов», Молодежный клуб РГО из Краснодара на базе КубГУ при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия и Министерство образования и науки Краснодарского края, Министерство туризма Абхазия, Торгово-промышленная палата РА и др.

Конференция затрагивает актуальные вопросы современного состояния и тенденций развития туристско-рекреационного комплекса. Круг обсуждаемых вопросов отражает туристскую стратегию регионов и государств, деятельность профильных организаций.

Помимо пленарного заседания, программа конференции включает в себя работу тематических секций, школу молодых ученных – кейс-студию туристско-рекреационного проектирования (для студентов КубГУ и АГУ), питч-сессию, дискуссию с участием экспертов, выездной семинар и экскурсию по Сухуму для гостей.

Конференция продлится до 15 апреля.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 12 апреля 2022 16:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛАША АШУБА ВОЗГЛАВИЛ АБХАЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.