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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ЧАСТНЫЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА «ПРОЗРЕНИЕ»

Новости Вторник, 12 апреля 2022 20:05
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ЧАСТНЫЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА «ПРОЗРЕНИЕ»

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме открылся частный Центр микрохирургии глаза  «Прозрение», сообщает телеканал Абаза.

С сегодняшнего дня центр готов принимать пациентов на диагностику, лечение и операции. Главный врач клиники офтальмолог Астамур Гулария. На открытии клиники присутствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

По словам главного врача клиники, офтальмологическое оборудование от  ведущих производителей Японии, Германии, США. Оборудование такого уровня  впервые завезено в Абхазию.  По словам Гулария, граждане Абхазии могут получать квалифицированную офтальмологическую помощь не выезжая за пределы Абхазии. Оборудование технически будет обслуживаться крупнейшими поставщиками товаров  медицинского назначения. Гулария утверждает, что «санкции на такого вида технику не распространяются, поэтому  с расходными материалам  и инженерной поддержкой проблем не будет».

В июне 2013 года был открыт частный диагностический центр коррекции зрения «Абла». 

В Сухуме также работает Сухумская  городская  офтальмологическая больница.  

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 12 апреля 2022 20:11

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