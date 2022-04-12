В МИНКУЛЬТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры состоялась встреча министра Даура Кове с генеральным директором компании «А-Мобайл» Борисом Барциц.

Темой встречи стало обсуждения вопросов создания и внедрения автоматизированной информационной системы по продаже электронных билетов в режиме онлайн для подведомственных учреждений культуры.

Целью внедрения дополнительного способа реализации билетов является упрощение процесса покупки билетов на предстоящие мероприятия, как для граждан, так и для гостей республики.