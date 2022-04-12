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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С АБИТУРИЕНТАМИ

Новости Вторник, 12 апреля 2022 20:25
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ВСТРЕЧА С АБИТУРИЕНТАМИ

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, генерал-лейтенант Лев Квициния встретился с абитуриентами, поступающими в профильные вузы МЧС России.  

В этом году на восемь мест претендуют 11 соискателей. После успешной сдачи вступительных экзаменов четверо из них станут курсантами  Академии государственной  противопожарной службы МЧС России, еще четыре человека будут учиться в Академии гражданской защиты. 

Лев Квициния пожелал всем поступающим  успешной сдачи экзаменов, подчеркнув при этом, что  абитуриентам необходимо  подойти к ним  со всей тщательностью, не рассчитывать на поблажки и послабления, а выдать максимум знаний и умений.

В ближайшее время молодым людям предстоит держать экзамены по русскому языку, математике, физике и  физкультуре.

Первые абитуриенты из Абхазии поступили в профильные вузы МЧС России в 2011 году на основании Межправительственного соглашения от 2010 года. 

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 12 апреля 2022 20:27

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