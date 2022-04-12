ВСТРЕЧА С АБИТУРИЕНТАМИ

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, генерал-лейтенант Лев Квициния встретился с абитуриентами, поступающими в профильные вузы МЧС России.
В этом году на восемь мест претендуют 11 соискателей. После успешной сдачи вступительных экзаменов четверо из них станут курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС России, еще четыре человека будут учиться в Академии гражданской защиты.
Лев Квициния пожелал всем поступающим успешной сдачи экзаменов, подчеркнув при этом, что абитуриентам необходимо подойти к ним со всей тщательностью, не рассчитывать на поблажки и послабления, а выдать максимум знаний и умений.
В ближайшее время молодым людям предстоит держать экзамены по русскому языку, математике, физике и физкультуре.
Первые абитуриенты из Абхазии поступили в профильные вузы МЧС России в 2011 году на основании Межправительственного соглашения от 2010 года.