ВСТРЕЧА С АБИТУРИЕНТАМИ

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, генерал-лейтенант Лев Квициния встретился с абитуриентами, поступающими в профильные вузы МЧС России. В этом году на восемь мест претендуют 11 соискателей. После успешной сдачи вступительных экзаменов четверо из них станут курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС России, еще четыре человека будут учиться в Академии гражданской защиты.