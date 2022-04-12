ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.

В результате досмотра салонного отделения автотранспортного средства, следовавшего из Российской Федерации и управляемого гражданином Абхазии обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 4 600 шт.

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Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в с. Алахадзы, Гагрского района подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 2 000 шт.



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Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на стационарном посту ГАИ «Эшера» остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Абхазии.

В ходе досмотра грузового отделения обнаружено автомобильное масло общим весом 632 л. на общую стоимость 246 480 руб., ввезенное на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

Материалы по данноным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.