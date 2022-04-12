ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ АКТЕРА ТЕАТРА И КИНО АЛЕКСАНДРА БАЛУЕВА

В ходе встречи обсуждались совместные проекты, которые планируются провести в Абхазии.

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министерство культуры Республики Абхазия посетили советский и российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер театра и кино Александр Балуев и актриса Светлана Бельская.

В завершение Даур Кове поблагодарил российского актёра за визит в Абхазию и готовность к совместному сотрудничеству в сфере культуры.

Во встрече приняли участие заместитель министра культуры Динара Смыр, советник президента по науке и культуры Нугзар Логуа, директор Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба Алхас Чолокуа.

Знаменитый актер поблагодарил главу ведомства за теплый прием и пожелал успехов в работе.