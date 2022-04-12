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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ АКТЕРА ТЕАТРА И КИНО АЛЕКСАНДРА БАЛУЕВА

Новости Вторник, 12 апреля 2022 20:47
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ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ АКТЕРА ТЕАТРА И КИНО АЛЕКСАНДРА БАЛУЕВА

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министерство культуры Республики Абхазия посетили советский и российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер театра и кино Александр Балуев и актриса Светлана Бельская. 

В ходе встречи обсуждались совместные проекты, которые планируются провести в Абхазии. 

В завершение Даур Кове поблагодарил российского актёра за визит в Абхазию и готовность к совместному сотрудничеству в сфере культуры.

Во встрече приняли участие заместитель министра культуры Динара Смыр, советник президента по науке и культуры Нугзар Логуа, директор Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба Алхас Чолокуа.

Знаменитый актер поблагодарил главу ведомства за теплый прием и пожелал успехов в работе.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 апреля 2022 20:49

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