ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 12 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 73 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 3 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 10 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 6 пациентов – средней степени тяжести.