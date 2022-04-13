ВСЕ КОВИДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ БУДУТ ЗАКРЫТЫ
Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Эпидемиологической обстановке в республике посвящалось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутба.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, члены оперштаба обсудили работу ковидных медучреждений в связи со спадом заболеваемости.
Эдуард Бутба предложил закрыть районные отделения и направлять всех больных в главный ковидный госпиталь в городе Гудаута.
«Число стационарных больных значительно уменьшилось. В Ткуарчалской, Гагрской и Очамчырской райнных больницах лечение проходят по одному - два человека. Как только из стационарнов выпишут всех больных, отделения закроются», – сказал Бутба.
Аналогичная ситуация и в Сухумской инфекционной больнице. Там на сегодняшний день всего один пациент.
Медики согласились с мнением министра. В ближайшее время будут закрыты ковидные отделения Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумская инфекционная больница. При этом, пункты забора ПЦР-тестов будут функционировать.
Также на заседании подчеркивалась необходимость продолжения кампанию по вакцинации.
«Covid-19 никуда не ушел и ослаблять бдительность нельзя. Продолжать вакцинацию нужно», – сказала главный санитарный врач СЭС Людмила Скорик.
Всего в Абхазии, по данным Минздрава на 13 апреля, от коронавирусной инфекции COVID-19 привито 19055 человек.
«Спутником V» привито 10625 человек, «Спутником Лайт» – 8 430.
Больше всего привитых в столице – около 7 тысяч человек.
Члены оперштаба затронули и тему предстоящего туристического сезона. Эпидемиологи отметили, что объекты размещения отдыхающих должны быть обеспечены экспресс-тестами тестами для выявления антигена к коронавирусной инфекции COVID-19, а персонал – соблюдать масочный режим.
Последнее от Super User
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ СУЛТАНА СОСНАЛИЕВА
- С 1 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПОЛПРЕД ПРООН ОБСУДИЛИ СФЕРЫ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
- ПОДПИСАНО НОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ТРЕХ ЧЕЛОВЕК