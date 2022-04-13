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Абхазия Информ

ВСЕ КОВИДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ БУДУТ ЗАКРЫТЫ

Новости Среда, 13 апреля 2022 23:31
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Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Эпидемиологической  обстановке  в республике посвящалось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутба.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, члены оперштаба обсудили работу ковидных медучреждений в связи со спадом заболеваемости.

Эдуард Бутба предложил закрыть районные отделения и направлять всех больных в главный ковидный госпиталь в   городе Гудаута.

«Число стационарных больных значительно уменьшилось. В Ткуарчалской, Гагрской и Очамчырской райнных больницах лечение проходят по одному -  два человека. Как только из стационарнов выпишут всех больных, отделения закроются», – сказал Бутба.

Аналогичная ситуация и в Сухумской инфекционной больнице. Там на сегодняшний день всего один пациент.

Медики согласились с мнением министра. В ближайшее время будут закрыты ковидные отделения Очамчырской, Ткуарчалской и Гагрской ЦРБ, а также Сухумская инфекционная больница. При этом, пункты забора ПЦР-тестов будут функционировать.

Также на заседании подчеркивалась необходимость продолжения  кампанию по вакцинации.

«Covid-19 никуда не ушел и ослаблять бдительность нельзя. Продолжать вакцинацию нужно», – сказала главный санитарный врач СЭС Людмила Скорик.

Всего в Абхазии, по данным Минздрава  на 13 апреля, от коронавирусной инфекции COVID-19 привито  19055 человек.

«Спутником V» привито 10625 человек,  «Спутником Лайт» – 8 430.  

Больше всего привитых в столице – около 7 тысяч человек.

Члены оперштаба затронули и тему предстоящего  туристического  сезона. Эпидемиологи отметили, что объекты размещения отдыхающих должны быть обеспечены экспресс-тестами тестами для выявления антигена к коронавирусной инфекции COVID-19, а персонал – соблюдать масочный режим.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 апреля 2022 23:32

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