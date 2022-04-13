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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО НОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Новости Среда, 13 апреля 2022 23:33
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ПОДПИСАНО НОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал  новое распоряжение    «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 8 апреля 2022 года:

1. Осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами функционирования учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки), объектов спорта (спортивные, тренажерные и фитнес-залы, иные объекты спорта) и образовательных организаций.

2.Объектам общественного питания и организациям, осуществляющим прием и размещение туристов в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных средствах размещения обеспечить использование обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски).

3. Установить следующие требования:

– руководителям транспортных предприятий обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта;

– администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия еженедельно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий;

– владельцам стационарных торговых объектов, производственных и общественных зданий еженедельно осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений.

4. Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия, администрациям районов и города Сухум в подведомственных дошкольных и общеобразовательных учреждениях осуществлять мониторинг по соблюдению установленных санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, постоянно обеспечивать средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, термометрами, тестами для выявления антигена к коронавирусной инфекции COVID-19 для проведения на местах диагностики при выявлении симптоматики у работников и обучающихся.

5. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

– обеспечить в установленном порядке передачу тестов для выявления антигена к коронавирусной инфекции COVID-19 Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия, администрациям районов и города Сухум в целях реализации пункта 4 настоящего Распоряжения;

– продолжить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

– совместно с уполномоченными органами государственного управления осуществлять комплексные контрольные мероприятия по соблюдению утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

6. Считать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия от 25 января 2022 года № 08-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

7.Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 13 апреля 2022 23:40

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