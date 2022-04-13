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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПОЛПРЕД ПРООН ОБСУДИЛИ СФЕРЫ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Среда, 13 апреля 2022 23:40
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПОЛПРЕД ПРООН ОБСУДИЛИ СФЕРЫ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с постоянным представителем Программы развития ООН на Южном Кавказе Ником Бересфордом и полномочным представителем Президента Республики Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакербая.

Премьер-министр с благодарностью отметил содействие, которое было оказано республике по линии ПРООН, в том числе в вопросах противодействия эпидемии коронавирусной инфекции и помощи по линии усиления материально-технического оснащения лечебных учреждений и лабораторий.

Стороны подробно обсудили сферы  дальнейшего сотрудничества и  определили приоритеты. Это – сферы здравоохранения и агрокомплекс.

Александр Анкваб акцентировал внимание на необходимости проработки проектов, которые носили бы конкретный характер и оказывали ощутимое влияние на качественное изменение ситуации в областях возможного сотрудничества.

«Нам необходимы вложения, которые обеспечат системное решение существующих проблем. К примеру, много школ в республике требуют ремонта, а лечебные учреждения ощутимо испытывают нехватку современного оборудования», – сказал премьер-министр.

Полпред ПРООН Ник Бересфорд сообщил, что у организации есть примерный план мероприятий. Сейчас отрабатываются сметы расходов и механизмы финансирования. Подробный план будет представлен премьер-министру на рассмотрение.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 13 апреля 2022 23:42

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