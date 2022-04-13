С 1 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики». https://km-ra.info/documents/10339?items=1&page=1
Основная часть положений документа вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Постановлением определены 10 категорий потребителей электроэнергии
«У нас отсутствовал порядок формирования обоснованного тарифа, на основании которого должны формироваться тарифы для различных категорий абонентов, потребляющих электроэнергию. В этой связи надо было разработать методологию расчетов, чтобы определить обоснованные тарифы», – сказала в интервью Абхазскому телевидению вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Повышение тарифов будет производиться постепенно, в течение пяти лет.
С 1 июля 2022 года вводятся следующие тарифы:
- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборы учета потребленной электроэнергии, будут платить 90 копеек за один киловатт/час;
- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях в пределах социальной нормы и имеющие счетчики будут платить 70 копеек за кВт/ч;
- некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 80 копеек за кВт/ч;
- объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 70 копеек за кВт/ч;
- предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 70 копеек за кВт/ч;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,4 рубля за кВт/ч;
- госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объект Минобороны и ФСБ России, дислоцированные на территории Абхазии – 1,50 рубля за кВт/ч;
- госорганы и бюджетные организации, финансируемые из средств местного бюджета - 1,20 рубля за кВт/ч;
- объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек за кВт/ч;
- потребители, не являющиеся резидентами РА – 1,8 рубля за кВт/ч;
- отребители, осуществляющие добычу криптовалют (в случае, если правительство разрешит этот вид деятельности) – 3,6 рубля за кВт/ч;
Постановлением также утверждены нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях и социальные нормы потребления электроэнергии.
По словам Кристины Озган, при определении норм потребления электроэнергии учитывались их разные уровни в осенне-зимний и весенне-летний периоды.
Социальные нормы потребления электроэнергии
|Тип жилища
|ноябрь-март
|апрель-октябрь
|Квартира
|700 кВт/ч
|500 кВт/ч
|Частный дом в городской среде
|800 кВт/ч
|600 кВт/ч
|Частный дом вне городской черты
|950 кВт/ч
|650 кВт/ч
Нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях
|Тип жилища
|Ноябрь - март
|Апрель - октябрь
|Квартира
|1200 кВт/ч
|840 кВт/ч
|Частный дом в городской среде
|1500 кВт/ч
|1050 кВт/ч
|Частный дом вне городской черты
|1000 кВт/ч
|700 кВт/ч
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