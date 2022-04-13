 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С 1 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Новости Среда, 13 апреля 2022 23:43
Оцените материал
(0 голосов)
С 1 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров принял  постановление «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики». https://km-ra.info/documents/10339?items=1&page=1

Основная часть положений документа вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Постановлением определены 10 категорий потребителей электроэнергии

«У нас отсутствовал порядок формирования обоснованного тарифа, на основании которого должны формироваться тарифы для различных категорий абонентов, потребляющих электроэнергию. В этой связи надо было разработать методологию  расчетов, чтобы определить  обоснованные тарифы», – сказала в интервью Абхазскому телевидению вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Повышение тарифов будет производиться постепенно, в течение пяти лет.

С 1 июля 2022 года вводятся следующие  тарифы:  

- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборы учета потребленной электроэнергии, будут платить 90 копеек за  один киловатт/час;

- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях в пределах социальной нормы и имеющие счетчики будут платить 70 копеек за кВт/ч;

- некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 80 копеек за кВт/ч;

- объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 70 копеек за кВт/ч;

- предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение  и  водоснабжение – 70 копеек за кВт/ч;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,4 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объект Минобороны и ФСБ России, дислоцированные на территории Абхазии – 1,50 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные организации, финансируемые из средств местного бюджета - 1,20 рубля за кВт/ч;

- объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек за кВт/ч;

- потребители, не являющиеся резидентами РА – 1,8 рубля за кВт/ч;

- отребители, осуществляющие добычу криптовалют (в случае, если правительство разрешит этот вид деятельности)  – 3,6 рубля за кВт/ч;

Постановлением также утверждены нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях и социальные нормы потребления электроэнергии.

По словам Кристины Озган, при определении норм потребления электроэнергии учитывались   их разные уровни в осенне-зимний и весенне-летний периоды.

Социальные нормы потребления электроэнергии

Тип жилища            ноябрь-март      апрель-октябрь
Квартира              700 кВт/ч      500 кВт/ч
Частный дом в городской среде              800 кВт/ч       600 кВт/ч
Частный дом вне городской черты               950 кВт/ч        650 кВт/ч

Нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях

Тип жилища           Ноябрь - март       Апрель - октябрь
Квартира            1200 кВт/ч         840 кВт/ч
Частный дом в городской среде            1500 кВт/ч         1050 кВт/ч
Частный дом вне городской черты             1000 кВт/ч          700 кВт/ч
Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 13 апреля 2022 23:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПОЛПРЕД ПРООН ОБСУДИЛИ СФЕРЫ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ СУЛТАНА СОСНАЛИЕВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.