С 1 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Основная часть положений документа вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики». https://km-ra.info/documents/10339?items=1&page=1

Постановлением определены 10 категорий потребителей электроэнергии

«У нас отсутствовал порядок формирования обоснованного тарифа, на основании которого должны формироваться тарифы для различных категорий абонентов, потребляющих электроэнергию. В этой связи надо было разработать методологию расчетов, чтобы определить обоснованные тарифы», – сказала в интервью Абхазскому телевидению вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Повышение тарифов будет производиться постепенно, в течение пяти лет.

С 1 июля 2022 года вводятся следующие тарифы:

- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборы учета потребленной электроэнергии, будут платить 90 копеек за один киловатт/час;

- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях в пределах социальной нормы и имеющие счетчики будут платить 70 копеек за кВт/ч;

- некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 80 копеек за кВт/ч;

- объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 70 копеек за кВт/ч;

- предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 70 копеек за кВт/ч;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,4 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объект Минобороны и ФСБ России, дислоцированные на территории Абхазии – 1,50 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные организации, финансируемые из средств местного бюджета - 1,20 рубля за кВт/ч;

- объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек за кВт/ч;

- потребители, не являющиеся резидентами РА – 1,8 рубля за кВт/ч;

- отребители, осуществляющие добычу криптовалют (в случае, если правительство разрешит этот вид деятельности) – 3,6 рубля за кВт/ч;

Постановлением также утверждены нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях и социальные нормы потребления электроэнергии.

По словам Кристины Озган, при определении норм потребления электроэнергии учитывались их разные уровни в осенне-зимний и весенне-летний периоды.

Социальные нормы потребления электроэнергии

Тип жилища ноябрь-март апрель-октябрь Квартира 700 кВт/ч 500 кВт/ч Частный дом в городской среде 800 кВт/ч 600 кВт/ч Частный дом вне городской черты 950 кВт/ч 650 кВт/ч

Нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях