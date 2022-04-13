В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ СУЛТАНА СОСНАЛИЕВА



В ходе встречи обсуждались вопросы организации мероприятий ко дню рождения Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени, государственного и военного деятеля, генерал-лейтенанта Султана Асланбековича Сосналиева.



Мзия Бейя, Даур Кове и Динара Смыр доложили Премьер-министру о подготовке вечера памяти, который планируется провести в Государственном музее Боевой славы им В.Г.Ардзинбы, определили программу вечера, источники финансового обеспечения мероприятия, и другое.



Герой Абхазии, экс-министр обороны республики Султан Сосналиев ушел из жизни 22 ноября 2008 года после тяжелой болезни.

Выдающийся сын кабардинского народа Султан Асланбекович Сосналиев внес неоценимый вклад в борьбу абхазского народа за свою независимость. Султан Сосналиев родился 23 апреля 1942 года, окончил Сызранское военно-авиационное училище летчиков и Военно-командную академию им. Г. Жукова.



29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка и начальника авиацентра. Султан Сосналиев - заслуженный военный летчик СССР, награжден Орденом Боевого Красного Знамени.

Султан Сосналиев после вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992 года возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь Абхазии.



Он уже на третий день войны с оружием в руках, в числе первых добровольцев встал на защиту Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии он возглавлял Генеральный штаб и являлся первым заместителем министра обороны Абхазии.



За особое мужество и храбрость, проявленные при защите Абхазии, в 1994 году Сосналиеву присвоено звание «Герой Абхазии» и генерал-лейтенанта. С мая 1993 года по август 1996 года, а также с 2005 по 2007 годы Сосналиев возглавлял министерство обороны Абхазии.

Об этом сообщает сайт правительства.