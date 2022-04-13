ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ У 8 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. По данным оперштаба на 13 апреля, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 78 человек, диагноз Covid-19 подтвердился у 8 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 8 пациентов средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице один пациент, в Очамчырской – двое, в Гагрской – один, в Ткуарчалской – двое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 585 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52046 человек.
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