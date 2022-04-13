ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ У 8 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. По данным оперштаба на 13 апреля, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 78 человек, диагноз Covid-19 подтвердился у 8 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 8 пациентов средней степени тяжести.