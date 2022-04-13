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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ У 8 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 14 апреля 2022 00:02
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ У 8 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. По данным оперштаба на 13 апреля,  тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 78 человек, диагноз Covid-19 подтвердился  у 8 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 8 пациентов  средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице один  пациент, в Очамчырской – двое, в  Гагрской – один, в  Ткуарчалской – двое.  

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 585 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52046 человек.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 14 апреля 2022 00:08

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