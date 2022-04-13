ЗАВЕРШЕНА РАБОТА НАД ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Сухум. 13 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб направил на рассмотрение президенту проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях».
Речь идет о применении административного наказания за нарушения правил на водных объектах.
В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения количества несчастных случаев на воде и из-за отсутствия соответствующих статей в Кодексе Республики Абхазия об административных правонарушениях, не представляется возможным применить меры определенного характера к владельцам пляжей, чьи действия по несоблюдению Постановления КМ РА №50 от 27 марта 2019 года «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах» приводят к трагическим последствиям.
Для упорядочения сложившейся ситуации настоящим законопроектом предлагается включить в действующий Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях статью, предусматривающую административное наказание в виде штрафа за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах, предусмотренных вышеуказанными Правилами.
Исходя из этого, Аппаратом КМРА и МЧС разработан документ, который в случае одобрения Народным Собранием-Парламентом позволит применять штрафы за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах.
Старший референт Правового управления Аппарата Кабинета Министров РА Кама Вартагава комментирует проект документа>>
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