ЗАВЕРШЕНА РАБОТА НАД ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения количества несчастных случаев на воде и из-за отсутствия соответствующих статей в Кодексе Республики Абхазия об административных правонарушениях, не представляется возможным применить меры определенного характера к владельцам пляжей, чьи действия по несоблюдению Постановления КМ РА №50 от 27 марта 2019 года «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах» приводят к трагическим последствиям.

Для упорядочения сложившейся ситуации настоящим законопроектом предлагается включить в действующий Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях статью, предусматривающую административное наказание в виде штрафа за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах, предусмотренных вышеуказанными Правилами.

Исходя из этого, Аппаратом КМРА и МЧС разработан документ, который в случае одобрения Народным Собранием-Парламентом позволит применять штрафы за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах.

Старший референт Правового управления Аппарата Кабинета Министров РА Кама Вартагава комментирует проект документа>>