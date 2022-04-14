ГРАЖДАНЕ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СМОГУТ ПРОХОДИТЬ БЕСПЛАТНО РЕАБИЛИТАЦИЮ В АБХАЗИИ
Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Граждане Южной Осетии смогут проходить бесплатно реабилитацию в Абхазии. сообщает пресс-служба Минздрава РЮО. (https://cominf.org)
Договоренность о реабилитации граждан Южной Осетии в лечебных учреждениях Абхазии достигнута во время недавнего рабочего визита министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба в Цхинвал с главой Минздравсоцразвития республики Сосланом Наниевым.
В частности для граждан республики доступны:
⁃ ГУ МЗ РА Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в г. Сухум (специализируются на: заболеваниях опорно-двигательного аппарата и ЦНС, синдроме Дауна, тугоухости, аутизме, глухонемоте);
⁃ Реабилитационный центр для инвалидов войны 1992-1993 гг. в г. Гагра;
⁃ Отель спортивный комплекс «Жемчужина» , г. Очамчира;
⁃ Отделение реабилитации при Ткварчельской ЦРБ (для постковидных пациентов).
Обозначенные виды медицинской реабилитации будут доступны гражданам Южной Осетии на бесплатной основе. Для получения помощи, а также за подробной информацией об оздоровительных учреждениях необходимо обращаться к первому замминистра Алле Чочиевой.
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