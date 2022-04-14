ГРАЖДАНЕ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СМОГУТ ПРОХОДИТЬ БЕСПЛАТНО РЕАБИЛИТАЦИЮ В АБХАЗИИ

Договоренность о реабилитации граждан Южной Осетии в лечебных учреждениях Абхазии достигнута во время недавнего рабочего визита министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба в Цхинвал с главой Минздравсоцразвития республики Сосланом Наниевым.

В частности для граждан республики доступны:

⁃ ГУ МЗ РА Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в г. Сухум (специализируются на: заболеваниях опорно-двигательного аппарата и ЦНС, синдроме Дауна, тугоухости, аутизме, глухонемоте);

⁃ Реабилитационный центр для инвалидов войны 1992-1993 гг. в г. Гагра;

⁃ Отель спортивный комплекс «Жемчужина» , г. Очамчира;

⁃ Отделение реабилитации при Ткварчельской ЦРБ (для постковидных пациентов).

Обозначенные виды медицинской реабилитации будут доступны гражданам Южной Осетии на бесплатной основе. Для получения помощи, а также за подробной информацией об оздоровительных учреждениях необходимо обращаться к первому замминистра Алле Чочиевой.



