АСЛАН БЖАНИЯ ОБЕЩАЛ ОКАЗАТЬ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПОДДЕРЖКУ И СОДЕЙСТВИЕ

Она представила отчет о проделанной работе за период с июня 2021 года по март 2022 года.Документ содержит информацию о количестве обращений на имя Уполномоченного по правам ребенка, касающуюся различных вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.В ходе встречи были определены приоритетные направления в работе Аппарата уполномоченного на предстоящий год.Глава государства обещал оказать правозащитному органу поддержку и содействие для полноценного его функционирования и обеспечения деятельности по защите прав и законных интересов детей.