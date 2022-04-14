АСЛАН БЖАНИЯ ОБЕЩАЛ ОКАЗАТЬ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПОДДЕРЖКУ И СОДЕЙСТВИЕ
Новости Четверг, 14 апреля 2022 12:44
Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактину Джинджолия.
Она представила отчет о проделанной работе за период с июня 2021 года по март 2022 года.
Документ содержит информацию о количестве обращений на имя Уполномоченного по правам ребенка, касающуюся различных вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
В ходе встречи были определены приоритетные направления в работе Аппарата уполномоченного на предстоящий год.
Глава государства обещал оказать правозащитному органу поддержку и содействие для полноценного его функционирования и обеспечения деятельности по защите прав и законных интересов детей.
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