МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ДАУР КОВЕ И РУКОВОДИТЕЛЬ «ШАРАТЫНА» РУСЛАН БЕБИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ АНСАМБЛЯ

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Творческие планы государственного ансамбля «Шаратын» им. Э.Бебия обсудили сегодня министр культуры Даур Кове и руководитель ансамбля Руслан Бебия. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети фейсбук.

На встрече обсудили также вопросы, связанные с репетиционной базой ансамбля.

Министр культуры Кове подчеркнул значимость деятельности ансамбля, главная задача которого сохранение и популяризации народного танцевального искусства Абхазии. Министр подчеркнул, важность проведения концертов не только в Сухуме, но и во всех районах Абхазии, так, чтобы все региональные коллективы были вовлечены в культурную жизнь республики.

Для справки: «Государственный ансамбль народного танца «Шаратын» им. Э. Бебия – один из популярнейших коллективов Республики Абхазия и за ее пределами.

Ансамбль создал в 1970 году балетмейстер, Народный артист Абхазии, лауреат Государственной премии им. Гулиа и Государственной премии Республики Абхазия.Эдуард Вахайдович Бебия.

В репертуаре ансамбля – фольклорные обрядовые танцы, танцы, ритуальные (с кинжалами, бурками), танцы, захватывающие силой духа и мысли, притягивающие искренностью и, лиризмом и юмором, танцы, сверкающие вдохновенным темпераментом.

В настоящее время костяк коллектива составляют молодые танцоры от 17 до 27 лет. Художественным руководителем, директором и главным балетмейстером ансамбля является сын Э. Бебия, народный артист Республики Абхазия, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, заслуженный артист Республики Южная Осетия Руслан Эдуардович Бебия».(mkra.org)